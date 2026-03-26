En février 2026 à La Réunion, les prix à la consommation reculent de 0,5 % sur un mois et sont stables sur un an

En février 2026, l’indice des prix à la consommation recule de 0,5 % à La Réunion, après deux mois de stabilité. Les prix des produits manufacturés et de l’énergie se replient, ceux des services et du tabac sont stables, ceux des produits alimentaires augmentent. Sur un an, entre février 2025 et février 2026, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, alors qu’ils augmentent au niveau national (+0,9 %). Nous publions l'étude de l'Insee ci-dessous (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En février 2026, par rapport au mois de janvier 2026, l’indice des prix à la consommation recule de 0,5 % à La Réunion après deux mois de stabilité.

En février, les prix des produits manufacturés diminuent à La Réunion après trois mois de hausse, et ceux de l’énergie continuent de baisser. Les prix des services et du tabac sont stables. Ceux de l’alimentation augmentent pour le deuxième mois consécutif. Au niveau national, en février, l’indice des prix à la consommation augmente (+0,6 %), après une baisse en janvier en période de soldes.

En février, les prix des produits manufacturés reculent (-1,5 %). Février correspond en effet à la période des soldes à La Réunion : les prix de l’habillement et chaussures se replient de 3,8 %. Les prix des produits de santé sont également à la baisse (-0,6 %) comme ceux des autres produits manufacturés (-1,1 %).

Les tarifs de l’énergie reculent de nouveau en février (-0,9 %) après une baisse de 2,0 % en janvier. Ce repli est dû à celui des prix des produits pétrolier (-1,6 %) : en février, le prix du litre du supercarburant diminue de 5 centimes et celui du gazole de 1 centime. Le prix de la bouteille de gaz est stable et celui de l’électricité augmente de 0,9 %.

En février, les prix des services se stabilisent après une légère baisse en janvier (-0,2 %). Après la haute saison dans l’aérien, les prix des services de transports reculent encore en février (-13,6 %) après -10,3 % en janvier. Les prix des services de communications sont stables, alors que ceux des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères et ceux des autres services santé augmentent (respectivement +0,2 % et +0,4 %). Les prix des autres services croissent aussi de 0,4 % en février.

La hausse des prix des produits alimentaires ralentit en février (+0,2 % après +0,7 % en janvier). Les prix des produits frais augmentent pour le deuxième mois consécutif (+2,7 % après +5,4 % en janvier) alors que ceux des autres produits alimentaires sont stables depuis 3 mois.

En février, les prix du tabac sont stables à La Réunion.

- Sur un an, entre février 2025 et février 2026, les prix sont stables à La Réunion -

Sur un an, entre février 2025 et février 2026, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, comme en janvier. L’inflation sur un an est de 0,9 % au niveau national.

Les prix des services, de l’alimentation et du tabac augmentent sur un an à La Réunion, ceux des produits manufacturés et de l’énergie reculent.

En février, les prix des services augmentent de 0,8 % sur un an à La Réunion soit deux fois moins vite qu’au niveau national (+1,6 %).

Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais. Alors que les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères et des services de transports reculent sur un an (respectivement -1,6 % et -4,4 %), les prix des services de santé augmentent de 0,4 % et ceux des services de communications de 0,9 %. Sur un an, la hausse des prix des autres services, qui représentent près de la moitié de la consommation en services des ménages, se stabilise sur l’île (+2,1 % après +2,0 % en janvier) comme au niveau national (+2,2 % après +2,3 % en janvier).



Les prix des produits alimentaires augmentent de 1,4 % sur un an à La Réunion, soit une hausse inférieure au niveau national (+2,0 %). L’alimentation pèse pour 17 % dans le budget des ménages réunionnais. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 2,1 % sur un an à La Réunion, quasiment comme en France (+2,0 %). En revanche, les prix des produits frais (fruits, légumes et poissons frais) reculent sur un an à La Réunion (-2,0 %), alors qu’ils augmentent au niveau national (+1,8 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en février à La Réunion (-0,5 %), davantage qu’au niveau national (-0,2 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,5 % (+1,5 % en France). Les prix des produits de santé se replient de 2,1 % à La Réunion (-1,9 % en France). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés reculent de 0,5 % à La Réunion (-0,1 % en France).

Sur un an, les prix de l’énergie baissent de 6,4 % à La Réunion et de 2,9 % en France. Cette diminution est portée à La Réunion principalement par celle des prix des produits pétroliers (-8,0 %) puis celle des prix de l’électricité (-2,4 %). Au niveau national, sur un an, les prix de l’électricité reculent davantage (-3,6 %) que ceux des produits pétroliers (-2,2 %).

Les prix du tabac augmentent de 7,1 % sur un an à La Réunion (+3,0 % en France).

