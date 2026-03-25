À la une de ce jeudi : hausse des carburants, l'éruption terminée, décès de Loana, Gims arrêté, deux mules condamnées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 mars 2026 : - Carburants : Réunionnais.es c'est confirmé, vous allez devoir payer (très cher) à la pompe et dans les rayons des magasins - Piton de la Fournaise : clap de fin après 41 jours d'éruption - Décès à Nice de l'ancienne star de téléréalité Loana - Gims rattrapé par la justice : la star en garde à vue dans une affaire financière - Trafic de drogues : deux jeunes condamnées 3 ans de prison et à plus d’un million d’euros d’amende douanière - La pa Météo France i di, sé zot i di - Jeudi dans la continuité du mercredi (Photo www.imazpress.com)

Sans surprise - puisque nous vous l'annoncions dès mardi - le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé une "hausse importante" du prix des carburants à compter du 1er avril 2026. La seule surprise vient du préfet qui refuse de dévoiler le prix avant lundi, même si un tarif autour "2 euros" a été évoqué. Réunionnais, Réunionnaises c'est donc confirmé, vous allez devoir payer (très) cher à la pompe et dans les rayons des magasins. Il n'y a qu'à voir les files dans les stations pour comprendre que la population n'a pas attendu pour faire le plein.

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 13 février 2026, s’est arrêtée brutalement ce mercredi 25 mars aux alentours de 16h30 après 41 jours, a annoncé l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise en fin de ce journée. Une éruption exceptionnelle, où la lave a traversé la route pour la première fois depuis 2007, et où elle a atteint l'océan Indien.

L'ex-star de téléréalité Loana a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice, a-t-on appris auprès du procureur de Nice, Damien Martinelli, confirmant une information de Paris-Match.

Le roi de la chanson francophone rattrapé par la justice: Gims a été interpellé mercredi à sa descente de l'avion à Paris et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

Jugés par le tribunal de Saint-Denis ce mercredi 25 mars 2026, un jeune homme et une jeune femme ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, et à plus d'un million d'euros d'amende douanière. Les mis en cause avaient été interpellés à l'aéroport Roland Garros le 29 décembre 2025 en possession de 32 kilos de résine de cannabis et de 4,6 kilos de cocaïne.

Pas de surprise pour ce jeudi 26 mars 2026, selon Matante Rosina la journée ressemble beaucoup à la veille. Belle matinée ensoleillée sur l'île, puis au fil des heures les nuages prennent place à partir de la mi-journée sur le relief. À noter quelques légères pluies dans les hauts.