Finlande : un homme inculpé pour des violences sexuelles sur 361 enfants via les réseaux sociaux

Un homme a été inculpé, ce mercredi 3 juin, par le parquet finlandais pour des violences sexuelles sur 361 enfants via les réseaux sociaux, ainsi que pour de la diffusion d’images pédocriminelles.

La justice finlandaise a annoncé l’inculpation d’un homme de 27 ans pour des violences sexuelles via les réseaux sociaux sur 361 enfants âgées de 9 à 15 ans au moment des faits, commis entre 2019 et 2022 et pour la diffusion d’images pédocriminelles.

La police finlandaise avait déclaré en décembre 2025 qu’elle enquêtait sur cette affaire et soupçonnait un individu de 27 ans d’avoir commis 364 infractions sexuelles contre des enfants. Le parquet a renoncé à engager des poursuites dans trois de ces cas.

- Commanditer des actes sexuels via les réseaux sociaux -

En 2022, des milliers de vidéos et d’images d’enfants non identifiés avaient été découvertes sur le téléphone portable du mis en cause en 2022, lorsque la police avait fouillé son téléphone dans le cadre d’une autre affaire pénale.

La police explique que l’homme contactait les enfants via la plateforme Snapchat, leur demandant de prendre et de lui envoyer des photos ou des vidéos d’eux-mêmes très peu vêtus ou nus. Il leur avait également demandé d’accomplir des actes sexuels.

Les principales accusations portent sur des violences sexuelles aggravées sur des enfants et la diffusion d’images représentant des enfants dans une situation à caractère sexuel, d’après le procureur.

L’homme a partiellement reconnu les faits au cours de l’enquête. Son procès devrait débuter en septembre.

AFP