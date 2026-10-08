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Accident sur la route des Tamarins : 12 kilomètres d'embouteillages en direction du nord

  • Publié le 8 octobre 2026 à 07:53
  • Actualisé le 8 octobre 2026 à 08:12
Route des Tamarins

(Actualisé) Ce jeudi 8 octobre 2026, un accident est survenu sur la route des Tamarins, à hauteur de la sortie de Saint-Gilles-les-Hauts. La voie de droite avait été neutralisée. Elle a été libérée vers 8h10. Selon le Centre régional de gestion du trafic, on compte jusqu'à 12 kilomètres de ralentissements vers Saint-Paul (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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