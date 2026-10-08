Alimentation : l'association VRAC arrive dans les Hauts de Saint-Paul

L'association Vers un Réseau d'Achat en Commun (VRAC) se développe et arrive dans les Hauts de Saint-Paul en mettant en place quatre nouveaux marchés de proximité en octobre 2026. L'objectif de cette association est, selon un communiqué de presse, de "rapprocher directement des habitants une alimentation saine et de qualité, proposée à des tarifs adaptés à la situation de chacun". (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Après deux années de déploiement dans les quartiers des Bas : Plateau-Caillou, Centre-Ville (Lycée Louis Payen), Éperon et Grande Fontaine; V.R.A.C Saint-Paul franchit une nouvelle étape en octobre 2026 avec l'ouverture de quatre nouveaux marchés de proximité dans les Hauts de Saint-Paul : Sans Souci, Le Guillaume, La Saline (Ravine Daniel et Cinq Heures).

L'objectif : rapprocher directement des habitants une alimentation saine et de qualité, proposée à des tarifs adaptés à la situation de chacun, tout en créant dans les quartiers des espaces de rencontre, d'entraide et de participation citoyenne.

Cette nouvelle étape permettra à V.R.A.C Saint-Paul d'aller directement à la rencontre des habitants. Cette démarche répond notamment aux problématiques d’éloignement des centres économiques et commerciaux, d’accès aux services et de mobilité rencontrées dans les Hauts.

- Trois niveaux de tarif en fonction des revenus -

Les premiers rendez-vous sont prévus en octobre : Sans Souci le mercredi 14 octobre de 8h30 à 11h30, au CASE de Sans Souci, à côté du plateau noir.

Ravine Daniel (1 mois sur deux) le vendredi 16 octobre de 8h à 11h, au 2 chemin Ho Fo, dans le CASE.

Le Guillaume le mercredi 21 octobre de 7h30 à 12h, rue Louise et Jouan, à proximité du CASE et de l’école.

L’association prévoit également un marché à Cinq Heures (1 mois sur deux), au sein du groupe d’habitation SHLMR. Dates à venir.

- Des prix adaptés à la situation de chacun -

Le principe de V.R.A.C est simple : permettre aux habitants de faire leurs courses en bénéficiant d'une tarification solidaire.



Trois niveaux de tarifs permettent de tenir compte de la situation des adhérents. Le dispositif est ainsi ouvert aussi bien aux personnes orientées par les partenaires sociaux qu'aux habitants des quartiers prioritaires et aux habitants solidaires.



Cette approche permet de défendre une autre vision : rendre accessible une alimentation à tout.e.s : les adhérents choisissent les produits qu'ils souhaitent acheter, plutôt que de recevoir une alimentation imposée. Les produits proposés sont : riz, pâtes, miel, fruits secs, farines, huile d’olive, grains, sauce siave, œufs et bien d’autres !

- Créer des espaces de rencontre -

V.R.A.C Saint-Paul ne se limite pas à proposer des produits alimentaires. L'association cherche à créer des espaces de rencontre, d'entraide et de participation des habitants. Ils peuvent également participer à la vie de l'association et devenir bénévoles.



Son action répond à plusieurs enjeux : justice sociale, santé, démocratie alimentaire, environnement et développement des solidarités locales. Les marchés sont complétés par des actions de sensibilisation et des ateliers autour de l'alimentation.



L'expérience menée dans les Bas montre déjà l'intérêt du dispositif : 402 adhérent·es, représentant environ 1 100 personnes, ont eu accès à une alimentation saine et durable en 2025. Cette même année, 97 adhérent·es ont participé bénévolement aux marchés.



L'arrivée de l’association dans les Hauts repose sur une démarche d'« aller vers » : les marchés sont implantés directement dans les quartiers et le projet s'appuie sur les habitants, les associations, les acteurs sociaux, les bailleurs et les partenaires institutionnels déjà présents sur le territoire.



V.R.A.C Saint-Paul invite désormais les habitants des Hauts à venir découvrir le dispositif, faire leurs courses, échanger avec l'équipe et, pour celles et ceux qui le souhaitent, participer à l'aventure en tant que bénévoles.