Artistes, danseurs, comédiens : Disneyland Paris recrute à La Réunion

Disneyland Paris débarque à La Réunion les 10 et 12 octobre 2026, à Saint-Pierre et à Saint-Denis à la recherche de talents réunionnais. À travers cette campagne de recrutement, Disneyland Paris ouvre ses castings aux artistes et profils passionnés par la scène, l’animation, la danse ou la comédie. Les candidats recherchés pourront être amenés à incarner l’image du parc devant plusieurs millions de visiteurs chaque année. (Photo : AFP)

Cette initiative représente une opportunité pour les talents réunionnais de rejoindre l’une des plus grandes scènes d’Europe et d’intégrer les équipes de Disneyland Paris dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Les postes sont accessibles aux candidats majeurs, mesurant entre 1,37 m et 1,93 m. Aucune préparation artistique spécifique n’est demandée avant l’audition. Une expérience dans l’animation, la danse ou la comédie constitue toutefois un atout.

Les recrutements pourront concerner des prises de poste dans les six mois suivant les auditions. Des possibilités de logement peuvent également être proposées aux candidats retenus.

- Informations pratiques -

- À Saint-Pierre : samedi 10 octobre 2026, à partir de 9h00, Hôtel Villa Delisle, 42 boulevard Hubert Delisle, 97410 Saint-Pierre

- À Saint-Denis : lundi 12 octobre 2026, à partir de 9h00, La Cité des Arts, 23 rue Léopold Rambaud, 97490 Saint-Denis ;

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