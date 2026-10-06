Au CHOR, les histoires courtes transforment le temps d’attente en parenthèse culturelle

Premier établissement hospitalier réunionnais à rejoindre le programme "Nouvelles de l’hôpital", le Centre Hospitalier Ouest Réunion a installé un distributeur d’histoires courtes à son accueil ce lundi 5 octobre 2026. Accessible gratuitement aux patients, aux accompagnants et aux professionnels, ce dispositif fait entrer la littérature à l’hôpital tout en donnant une place particulière aux auteurs réunionnais et, prochainement, aux récits de patientes du CHOR. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : CHOR)

Attendre à l’hôpital est rarement un moment neutre. L’incertitude, le stress ou l’inconfort peuvent peser sur l’expérience vécue par les patients et leurs proches. Pour rendre ce temps plus apaisant, le Centre Hospitalier Ouest Réunion installe son premier distributeur d’histoires courtes à l’accueil de l’établissement.

Développé par Short Édition dans le cadre du programme « Nouvelles de l’hôpital », le dispositif permet de choisir gratuitement une histoire adaptée au temps dont chacun dispose. Le texte est imprimé en quelques secondes sur un papier certifié FSC, sans écran et sans création de compte.

Les contenus s’adressent aux adultes comme aux enfants. Une sélection de textes d’auteurs réunionnais vient renforcer l’ancrage territorial du projet et faire entendre des voix, des imaginaires et des récits issus de La Réunion.

- Lire quelques minutes pour vivre autrement l’attente -

Au-delà de son caractère ludique, le distributeur répond à un véritable enjeu d’accueil. Il offre une possibilité d’évasion et crée une respiration dans un environnement souvent associé à l’inquiétude.

Selon une étude conduite par l’Université Grenoble Alpes avec le soutien du ministère de la Culture (source : Première vague d’enquêtes réalisée par Koreis Conseil, sur un échantillon de 377 questionnaires ou entretiens, 9 hôpitaux, octobre 2024) :

- 51 % des personnes interrogées estiment que la lecture d’une histoire courte a contribué à diminuer leur stress ;

- 54 % déclarent qu’elle les a aidées à oublier momentanément la douleur ou l’inconfort physique ;

- 70 % considèrent que le dispositif a amélioré leur expérience d’accueil à l’hôpital ;

- 85 % estiment qu’il contribue à rendre l’atmosphère de la salle d’attente plus paisible.

Ces résultats montrent que l’amélioration de l’expérience hospitalière passe aussi par l’attention portée aux espaces, au temps d’attente et aux besoins émotionnels des personnes accueillies. "Ça me permettait de m’évader un peu, d’oublier que j’étais à l’hôpital. En lisant, on change de cadre. C’était une évasion."

"Les enfants sont habitués : quand ils viennent, ils vont directement au distributeur. Ils sont contents."

- Des patientes du service d’oncologie bientôt publiées -

Le projet ne se limite pas à mettre des textes à disposition. Il invite également les patients à devenir auteurs. En août et septembre 2026, neuf patientes accompagnées par le service d’oncologie du CHOR ont participé à des ateliers d’écriture organisés avec Short Édition et un artiste local. Elles ont pu mettre en mots une histoire personnelle ou imaginaire, selon leurs envies et leur sensibilité.

Cette démarche culturelle crée un espace d’expression distinct du parcours médical. Elle permet de partager un récit, de mobiliser sa créativité et, pour celles qui le souhaitent, de porter un autre regard sur l’expérience traversée.

Avec leur accord, certains textes pourront rejoindre la sélection proposée par le distributeur du CHOR. Les usagers pourront ainsi découvrir, aux côtés des œuvres d’auteurs réunionnais, des histoires écrites au sein même de l’établissement.

- La culture comme composante de l’accueil hospitalier -

Le CHOR et l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion sont tous deux titulaires du label "Culture et Santé" au niveau trois étoiles. Cette distinction reconnaît leur engagement en faveur d’une présence durable de la culture dans les établissements de santé.

Déjà déployé dans 73 établissements et 102 services en France, le programme "Nouvelles de l’hôpital" franchit avec le CHOR une nouvelle étape territoriale. Le CHOR devient le premier établissement hospitalier de La Réunion et d’Outre-mer à rejoindre le dispositif.

"L’expérience des patients ne se résume pas aux soins reçus. Elle dépend aussi de la manière dont ils sont accueillis, accompagnés et considérés tout au long de leur présence à l’hôpital. En faisant entrer la littérature au CHOR, nous souhaitons offrir un moment d’apaisement accessible à tous, tout en valorisant la création réunionnaise et la parole des patients. Sa lé importan pou toute nout bann pasyan" précise Emmanuel Séraphin, Président du Conseil de Surveillance du CHOR.

"Avec ce nouveau dispositif, la culture a toute sa place à l’hôpital lorsqu’elle rapproche, apaise et permet à chacun de devenir, le temps d’une histoire, lecteur ou auteur" rappelle Marina Pongerard-Singainy, Directrice des Relations Publiques en charge de la Culture au CHOR et à l’EPSMR.