L'Etat prévoit un désengagement financier inédit qui inquiète le monde agricole à La Réunion

Toutes les filières agricoles de La Réunion sont montés au créneau ce vendredi 9 octobre 2026. La cause de leur colère tient au désengagement financier de l'Etat en soutien de l'agriculture péi. Dans le prochain Projet de Loi de Finances (PLF) prévu pour 2027, une baisse de 24 millions d'euros de crédits est prévue pour l'ensemble des outre-mer. La culture de la canne serait la plus touchée puisqu'elle subirait, au niveau ultramarin, un coup de rabot de 17 millions d'euros. (Photo photo RB/www.imazpress.com)