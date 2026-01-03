Cilaos : réouverture de la route envisagée en début d'après midi ce samedi

Au vu de l'avancement des travaux de nettoyage, une réouverture de la route de Cilaos est envisagée en début d'après midi, ce samedi 3 janvier 2026. Sur la RN5 Route de Cilaos, suite à la chute de pierres survenue mardi dernier dans le secteur Bras de Benjoin au PR 30+950, la route est toujours fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par le chemin Pente d’Abord et la Route de Bras Sec. (Photo : rb/imazpress.com)