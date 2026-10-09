Ciné Klap : ils passent des réseaux sociaux au grand écran, quatre créateurs réunionnais font leur cinéma

La Zeba, Lana, Adriana et Moustache Kréol présenteront chacun un court métrage d’environ 20 minutes au Cinépalmes ce samedi 10 octobre 2026. Accompagnés de réalisateurs et de sociétés de production péi, les quatre créateurs relèvent le défi de passer de la création de contenu au cinéma, autour de quatre thématiques imposées. (Photo photo Stephan Laï-yu/www.imazpress.com)

"Si Ciné Klap existe, c’est pour montrer qu’à La Réunion, nous avons beaucoup de talents, autant dans la création de contenu que dans la réalisation et la production" lance Romain alias Moustache Kréol, président de Mahavel Studio et créateur, également l'un des participants de ce challenge.

Il ajoute : "Nous voulons montrer qu’on peut partir des réseaux sociaux et créer un contenu capable d’être diffusé au cinéma."

Avec Ciné Klap, les quatre créateurs sortent de leurs formats habituels pour relever un nouveau défi : concevoir un court métrage aux côtés d’un réalisateur et d’une équipe de production réunionnaise.

- 4 créateurs, 4 réalisateurs, 4 thématiques et 4 courts métrages -

Chaque binôme construit son film à partir d’une thématique attribuée par tirage au sort :

Lana × Marion Rivière - HBC Production : La Réunion de demain

La Zeba × Olivier Devaux - DOSE Digital : Mythes et légendes

Moustache Kréol × Hugo Bassonville - HBC Production : Place de la femme

Adriana × Cédric Étienne - Ced Killa Prod : Vivre-ensemble

À partir de ces thématiques, chaque équipe est libre d’imaginer son histoire, ses personnages, son genre et son univers. Les réalisateurs et les sociétés de production mettent bénévolement leur expertise, leurs équipes et leurs moyens techniques au service des films, de leur préparation jusqu’à leur réalisation.

Ciné Klap réunit ainsi deux univers, celui de la création de contenu et celui du cinéma et de l’audiovisuel réunionnais, autour d’une ambition commune : créer quatre courts métrages pensés pour le grand écran.

Rendez-vous donc le 10 octobre 2026 à 14 h, au Cinépalmes. Vos places par ici.

"Chaque projection sera suivie d’un échange avec le créateur, le réalisateur et le public. Pendant la délibération du jury, une animation de magie sera proposée en salle, avant la remise des trophées, dont le Prix Réunion La 1re" indiquent les organisateurs.

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