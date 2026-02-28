Concert : le trio Banwar en spectacle entre Saint-Pierre et Saint-Gilles

Ambiance séga, maloya, calypso et zouk avec Banwar à partir de ce samedi 28 février 2026 et ce jusqu'en mai. Le groupe propose des compositions de Tanto mais aussi des reprises des classiques de la Réunion. Retrouvez ci-dessous, les dates de la tournée du groupe Banwar. (Photo : D.R)

Banwar tour Janvier/mai 2026

28.02 19h30 St Pierre Le Pittoresque (sur réservation)

14.03 18h30 St Gilles Hôtel Dina Morgabine

20.03 17h30 St Pierre La Gare Brasserie

04.04 18h30 St Gilles Hôtel Dina Morgabine

09.04 18h30 St Denis Hôtel Créolia

09.05 18h30 St Gilles Hôtel Dina Morgabine

15.05 19h00 St Pierre V and B

16.05 19h30 St Gilles Métis Café