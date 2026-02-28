TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

IRAN Après Téhéran, des explosions entendues dans plusieurs autres villes du pays

IRAN Le ministère de la Défense israélien annonce avoir lancé une "frappe préventive" sur Téhéran

voir plus

Concert : le trio Banwar en spectacle entre Saint-Pierre et Saint-Gilles

  • Publié le 28 février 2026 à 12:00
Concert : le trio Banwar en tournée sur toute l'île

Ambiance séga, maloya, calypso et zouk avec Banwar à partir de ce samedi 28 février 2026 et ce jusqu'en mai. Le groupe propose des compositions de Tanto mais aussi des reprises des classiques de la Réunion. Retrouvez ci-dessous, les dates de la tournée du groupe Banwar. (Photo : D.R)

Banwar tour Janvier/mai 2026

28.02    19h30     St Pierre      Le Pittoresque (sur réservation)
14.03    18h30     St Gilles      Hôtel Dina Morgabine
20.03    17h30     St Pierre      La Gare Brasserie
04.04    18h30     St Gilles      Hôtel Dina Morgabine
09.04    18h30     St Denis       Hôtel Créolia
09.05    18h30     St Gilles      Hôtel Dina Morgabine
15.05    19h00     St Pierre      V and B
16.05    19h30     St Gilles      Métis Café

Culture, Banwar

guest
0 Commentaires