Contrôles routiers : 445 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 23 au 25 janvier 2026 permettant de relever 349 infractions. Côté gendarmerie, 96 infractions ont été relevées sur 12 opérations de contrôle. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

28 délits ont été relevés :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03 (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg / l d'air expiré)

-conduite sous l'empire de stupéfiants : 01

-refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 0

- défaut d'assurance : 15

- défaut de permis de conduire : 7

- refus d'obtempérer : 02

-excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : 0



120 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des polices ont également procédé à la constatation de 321 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 12

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 01

- excès de vitesse : 214

- défaut de port de casque : 03

- défaut d'équipement : 04

- défaut de brevet de Sécurité Routière : 0

- défaut de contrôle technique : 21

- défaut de la ceinture de sécurité : 01

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 07

- franchissement de ligne continue : 06

- autres : 52

- Côté gendarmerie -



