Cybersécurité : le premier Forum de l'océan Indien réunit plus de 230 participants à La Réunion

Pendant deux jours, les mercredi 17 et jeudi 18 juin 2026, Saint-André a accueilli la première édition du Forum de la Cybersécurité de l'océan Indien (FCOI). Organisé par l'Observatoire de la Cybersécurité de l'Océan Indien (OCOI), l'événement a rassemblé plus de 230 participants issus de onze territoires autour d'un même objectif : faire de la cybersécurité un enjeu collectif à l'échelle régionale. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le campus Epitech La Réunion à Saint-André s'est transformé en carrefour régional de la cybersécurité. Pour sa première édition, le Forum de la Cybersécurité de l'Océan Indien (FCOI) a réuni 218 participants en présentiel et 231 inscrits au total, venus de onze territoires différents.

Placée sous le thème "L'Humain au cœur de la cybersécurité", cette rencontre a permis de réunir professionnels du numérique, étudiants, enseignants, institutions et grand public autour de conférences, ateliers et temps d'échanges consacrés aux enjeux de la sécurité numérique. Au total, 32 intervenants se sont succédé pendant deux jours pour aborder des sujets aussi variés que l'intelligence artificielle, la gouvernance cyber, la sensibilisation ou encore la psychologie du risque numérique.

"Cette première édition dépasse nos espérances. La qualité du contenu, le niveau des compétiteurs CyberCup et la présence de délégations venues de toute la région confirment que l'océan Indien est prêt à faire de la cybersécurité un enjeu collectif", se félicite Chafik Mohamed, président de l'OCOI. "Le FCOI n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Rendez-vous en 2027".

- Une forte mobilisation régionale -

Au-delà de La Réunion, qui représentait 57 % des participants, plusieurs délégations ont effectué le déplacement depuis Madagascar, Mayotte ou encore Maurice. Des participants ont également suivi l'événement à distance depuis la métropole, les Comores, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Canada, l'Inde ou Malte.

L'événement a également mis à l'honneur la jeune génération à travers des ateliers de sensibilisation, un escape game cyber et une chasse au trésor numérique organisée avec des élèves de seconde. Les ateliers professionnels ont quant à eux enregistré plus de 400 inscriptions.

- La CyberCup met les talents régionaux à l'honneur -

Autre temps fort du forum : la finale de la CyberCup, compétition régionale de cybersécurité qui a mobilisé 558 participants au fil des épreuves qualificatives. La grande finale a réuni 58 compétiteurs issus de La Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice et des Comores.

Le Réunionnais Olivier Pascal s'est imposé lors de la finale individuelle, tandis que Damien Ferrere a remporté le classement général combiné des quatre étapes qualificatives. La Malgache Ladydi Jénnysca Razanaparany a quant à elle été distinguée comme meilleure jeune femme de la compétition.

www.imazpress.com / [email protected]