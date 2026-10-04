Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 10 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes.

Lundi 05 Octobre 2026

Mairie de la Possession – Salle du Conseil - LA POSSESSION ................................................. 08H00 à 13H00

Mardi 06 Octobre 2026



Académie des Dalons Le Bernica - ST PAUL ............................................................................ 08H00 à 12H30Campus du Tampon – Face à la BU – LE TAMPON .................................................................... 09H00 à 14H00

Mercredi 07 Octobre 2026

E.Leclerc les Terrass – ST JOSEPH ............................................................................................. 12H00 à 17H00

CROUS - Foyer Cité Conseil Général - STE CLOTILDE ................................................................ 09H00 à 13H30

Jeudi 08 Octobre 2026



AFPAR DE PLATEAU CAILLOU – ST PAUL .................................................................................. 08H00 à 13H00

Vendredi 09 Octobre 2026

Campus Professionnel OI - Salle Orange - ST PIERRE ............................................................... 08H00 à 13H00

Mairie Bras Panon - Salle Raymond Barre – BRAS PANON ...................................................... 08H30 à 13H00

Samedi 10 Octobre 2026



- Infos pratiques -

Salle des fêtes de CAMBUSTON - ST ANDRE ............................................................................ 09H00 à 15H00Collecte organisée en partenariat avec le Rotary Club de St André

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)