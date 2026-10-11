Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 17 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À l'occasion d'Octobre Rose, mobilisons-nous pour les patients. Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer, car certains ont besoin de transfusions sanguines pour continuer leurs traitements dans de meilleures conditions. Soutenons-les, donnons notre sang ou nos plaquettes.

Lundi 12 Octobre 2026

GIFI LE PORT .................................................................................................................... 12H00 à 17H00

Mardi 13 Octobre 2026



Mairie LE PORT – Salle du conseil ............................................................................................ 08H00 à 13H00Parking face camping municipal – ETANG SALE LES BAINS ................ ...................................... 12H00 à 17H00

Mercredi 14 Octobre 2026

Salle Marie Thérèse VITRY - TROIS BASSINS ............................................................................ 08H30 à 12H30

Jeudi 15 Octobre 2026



INTERMARK ST GILLES LES BAINS – ST PAUL ........................................................................... 12H00 à 17H00Salle polyvalente – La Bretagne – STE CLOTILDE ..................................................................... 08H00 à 12H30

Vendredi 16 Octobre 2026

CC E. Leclerc les Terrass - ST JOSEPH ....................................................................................... 12H00 à 17H00

Samedi 17 Octobre 2026



- Infos pratiques -

Maison du don - ST PIERRE – 58 RUE Suffren .......................................................................... 08H00 à 13H00X

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)