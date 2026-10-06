Coupe d’Europe d’escalade : Léo Grosset et Eva Lina Rymasz montent sur la plus haute marche du podium

Des grimpeurs de La Réunion ont participé avec succès à la Coupe d’Europe d’escalade de vitesse à Leipzig les 3 et 4 octobre 2026. Une épreuve, marquant la a fin de saison internationale des jeunes Réunionnais, qui a vu Léo Grosset et Eva Lina Rymasz monter sur la plus haute marche du podium, comme le précise le communiqué de presse ci-dessous, chez les jeunes. (Photo DR)

Sept athlètes Péi étaient présents le week-end dernier à la Coupe d’Europe d’escalade de vitesse de Leipzig (3 et 4 octobre), qui marquait la fin de saison internationale de nos jeunes Réunionnais.

Six Réunionnais étaient alignés samedi pour les épreuves jeunes, et deux d’entre eux sortent du lot : Léo Grosset (Austral Roc) et Eva Lina Rymasz (Austral Roc) s’imposent dans leur catégorie respective.

Tous deux 2es à l’issue des qualifications, ils enchainent leurs duels avec régularité, jusqu’à la plus haute marche du podium. C’est une première victoire de la saison pour Léo Grosset, qui lui vaut de remporter le classement général des Coupes d’Europe de vitesse U19. Pour Eva Lina Rymasz, il s’agit de la 2e victoire après l’étape européenne de Saint Pölten, une régularité qui lui offre la 3e place du classement général.

- Trois autres Réunionnais qualifiés pour les phases finales -

Trois autres Réunionnais se qualifient également pour les phases finales et se hissent en huitièmes de finale : Florian Virapin (Est’Kalad Club) termine 9e en U19, Elena Pasturel (Est’Kalad Club) 15e en U17 et Maélane Villedieu (Austral Roc) 15e en U19. Emma Mussard (Montagne Réunion) manque de peu les phases finales, mais se classe à une encourageante 18e place pour sa première année en U17.

Dimanche, les jeunes laissaient place à la compétition senior.

Manon Lebon (Austral Roc) n’a pas pu exprimer son potentiel et jouer pleinement ses chances : un faux départ et une chute en qualifications la classent à la 26e place.

Léo Grosset (Austral Roc), fort de sa victoire la veille, continue sur sa lancée et se qualifie une nouvelle fois pour les phases finales avec le 8e temps. Il remporte ensuite son huitième de finale et retrouve en quarts le recordman de France. Le duel, très disputé, est remporté par Jérôme Morel, mais le jeune Réunionnais bat son record personnel, et améliore de 8 centièmes son record de France U19, en 5 s 12 !