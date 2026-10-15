Grand Raid 2026 : soutenus par le CHU, une quinzaine de coureurs vivant avec un diabète de type 1 au départ

Comme chaque année, le CHU de La Réunion est pleinement mobilisé sur les parcours du Grand Raid. "Plusieurs services s’engagent pour soutenir les coureurs et les patients, sensibiliser le public, assurer la sécurité sur les sentiers et faire avancer les projets de recherche" indique le CHU dans un communiqué que nous partageons ci-dessous. (Photo Photo Richard Bouhet /www.imazpress.co)

Pour le Grand Raid 2026, le service de diabétologie du CHU Nord accompagne une quinzaine de coureurs vivant avec un diabète de type 1 (DT1). La TEAM DIABÉTO, composée de professionnels de santé et de bénévoles, les aide à préparer leur course et à gérer leur diabète pendant cet effort exigeant.

L’ultra-trail nécessite une adaptation du traitement, de l’alimentation et une surveillance glycémique étroite. Les technologies d’administration automatisée de l’insuline facilitent cette pratique, mais l’accompagnement médical reste essentiel.

La TEAM DIABÉTO contribue également à faire progresser les connaissances sur le DT1 et l’ultra-endurance. Ses travaux ont été présentés lors de congrès scientifiques nationaux et internationaux.

En mars 2026, à Barcelone, l’équipe a présenté une analyse de 20 participations au Grand Raid entre 2021 et 2025. Le temps médian passé dans la cible glycémique atteignait 72,6 %, avec un temps d’hypoglycémie sévère proche de zéro.

Aucun événement indésirable grave lié aux systèmes étudiés n’a été observé. Ces résultats soulignent l’importance d’une préparation personnalisée associant suivi médical, adaptation thérapeutique et stratégies nutritionnelles.

- Le CHU mobilisé pour faire avancer la recherche au service des coureurs -

Au-delà de la mobilisation des équipes soignantes, le Grand Raid est un rendez-vous majeur pour la recherche au CHU de La Réunion. Depuis plusieurs années, les équipes hospitalières, en lien avec l’association Grand Raid et leurs partenaires scientifiques, étudient les effets de l’ultra-trail sur la santé grâce à l’engagement de milliers de coureurs volontaires.

ECUM-RUN : un essai clinique au cœur de l’édition 2026

Cette année, cette mobilisation se poursuit notamment avec ECUM-RUN, un essai clinique porté par le CHU de La Réunion et financé dans le cadre du Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I). Coordonnée par les Drs Matthieu Daniel et Nicolas Bouscaren, l’étude vise à évaluer, comparativement à un placebo, l’effet d’une supplémentation associant curcumine, gingembre et pipérine sur les douleurs et l’inflammation articulaires

après la Diagonale des Fous.

Des visites avant la course aux évaluations à l’arrivée au stade de La Redoute, ce projet mobilise médecins, infirmiers, équipes de recherche clinique et partenaires de l’Université de La Réunion.

Un engagement collectif, rendu possible par la participation des coureurs, pour faire avancer les connaissances sur le sport et la santé.

- Les soignants de la coordination du CHU courent en vert -

La coordination hospitalière du don d’organes du CHU s’engage de nouveau cette année, avec une équipe d’environ 40 coureurs, composée de soignants, portant fièrement les couleurs du don : T-shirts et bandeaux floqués du ruban vert rappelleront que « nous sommes tous donneurs, nous sommes tous receveurs ».

Des stands d’information et de sensibilisation seront tenus tout au long de l’événement : Mercredi 15 octobre à la Ravine Blanche, de 7h à 16h : remise des tee-shirts « don d’organe » pour ceux et celles qui souhaitent porter ce message.

Vendredi 17, samedi 18 de 9h à 17h et dimanche 20 octobre de 9h à 13h au stade de La Redoute : stand de sensibilisation au don d’organes et de tissus car parler du don s’est susciter le questionnement sur la volonté de chacun.

En 2025, grâce à la mobilisation des équipes, 94 patients ont pu bénéficier d’une greffe de reins et 10 d’une greffe de cœur à la Réunion. Cette action permet de rendre hommage aux donneurs et aux parcours des patients greffés dans leur retour à la vie.

Comme chaque année, la sécurité des coureurs est au cœur de la mission hospitalière. Les équipes du SAMU 974 seront en alerte tout au long des trois jours de courses, prêtes à intervenir sur les sentiers, parfois dans des conditions difficiles en montagne.

4 équipes SAMU composées de médecins et infirmiers seront présentes sur les sites de Ti col maido, Plaine des merles, Grand place les hauts, Caverne dufour. 1 médecin du CHU sera posté à la base du PGHM.

En parallèle, 44 étudiants de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) seront mobilisés à Hell-Bourg et à l’Ilet Savannah avec leurs formateurs et tuteurs. 26 étudiants infirmiers à Hell-Bourg, Ilet Savannah, Colorado et La Redoute ; 3 élèves aides-soignants sur le Colorado et 4 étudiants infirmiers sur La Redoute.

Leur rôle : soulager les douleurs, prévenir les blessures et offrir un soutien physique et moral indispensable aux raideurs

tout au long de leur effort.