Handicap : une expérience immersive à l'occasion de la Journée de la Canne Blanche

Des personnes malvoyantes ou aveugles, accompagnées par l'IRSAM Pétrel, ont proposé une expérience immersive au public de La Réunion. Pour la Journée Internationale de la Canne Blanche, les 15 octobre 2026, ils ont accompagné des voyants pour les aider à mieux comprendre les difficultés d'accessibilité et d'inclusion vécues par des personnes en situation de handicap. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

A l’occasion de la Journée Internationale de la Canne Blanche, six personnes aveugles ou malvoyantes, accompagnées par IRSAM Pétrel (SAMSAH DV), ont proposé au public de vivre une expérience immersive pour mieux comprendre les difficultés d'accessibilité rencontrées par les personnes avec une déficience visuelle.

Sur le front de mer de Saint Leu, le public était nombreux pour échanger et en apprendre plus sur la déficience visuelle (cécité, malvoyance) mais aussi sur la surdicécité (un handicap rare qui combine une déficience visuelle et une déficience auditive).

Les ateliers ont permis à tous, enfants comme adultes, de découvrir les techniques de guide. Certains ont expérimenté les déplacements, sous bandeau et avec une canne, sur le front de mer et dans les rues de Saint Leu. Un parcours d'obstacle "dans le noir" était adapté aux enfants. Ces ateliers étaient animés par les professionnels de IRSAM Pétrels (instructrice en locomotion, psychomotricienne et éducateur spécilisé), mais aussi par des personnes elles-mêmes en situation de handicap.

- "Ce n’est pas évident de coordonner les mouvements, mais ça va venir" -

Jean-Jacques, aveugle, accompagné par IRSAM Pétrel (SAMSAH DV), témoigne : "J’ai rencontré des personnes qui étaient contentes d’en apprendre davantage sur mon quotidien. Je souhaite leur faire comprendre les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans la rue. Par exemple, lorsque les passages sont encombrés, car cela nous handicape doublement. »

Iric, non-voyant, raconte : « Je marchais sur le trottoir, mais il était encombré de déchets verts, je suis donc passé sur la route. Une voiture électrique est arrivée sans que je l’entende. Le conducteur a klaxonné, ce qui m’a surpris et m’a fait perdre l’équilibre. J'ai chuté."

David, malvoyant, venu du Moufia, explique : "Je n’utilise pas encore la canne blanche, je suis en train de faire des essais avec les professionnels du SAMSAH DV. Ce n’est pas évident de coordonner les mouvements, mais ça va venir ! Je pense l’adopter, car elle est très utile pour se déplacer et être identifié, surtout dans les transports en commun. Cette journée me permet de découvrir le parcours d’autres personnes, d’échanger avec elles et de partager nos expériences. C’est très intéressant."

IRSAM Pétrel est un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Déficients Visuels (SAMSAH DV) à La Réunion. Il accompagne les adultes déficients visuels avec un suivi global (médical, social et professionnel), ambulatoire, séquentiel, et personnalisé.