Iedom : les taux des crédits à l’habitat aux particuliers en baisse au 2e trimestre 2026 à La Réunion

Après une remontée au trimestre précédent, la plupart des taux d’intérêt se maintiennent ou s’inscrivent en baisse au 2e trimestre 2026. "Les taux des crédits à l’habitat des particuliers et ceux des nouveaux crédits de trésorerie aux entreprises baissent sur le trimestre. Le taux moyen des nouveaux crédits d’équipement aux entreprises reste, lui, stable" affirme l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, IEDOM, dans une étude publiée ce mercredi 7 octobre 2026. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat baisse de 13 points de base (pdb) au 2e trimestre 2026 par rapport au 1er trimestre. Il s’établit à 3,10 % à La Réunion, contre 3,12 % au niveau national.

La durée moyenne des prêts à l’habitat atteint 21 ans, pour un montant moyen d’emprunt d’environ 145.000 euros. À l’inverse, Le taux moyen des nouveaux prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation progresse de nouveau de 23 pdb sur trois mois, pour s’établir à 6,60 %.

- Les taux des crédits de trésorerie échéancée aux entreprises baissent fortement -

Le taux moyen des nouveaux crédits de trésorerie baisse fortement au 2e trimestre 2026. Il passe de 4,46 % en janvier 2026 à 3,38 % en avril 2026, soit une baisse de 108 pdb après une hausse de 155 pdb le trimestre précédent. Il se situe en deçà du taux moyen observé au niveau national.

Le taux moyen des nouveaux crédits d’équipement reste stable, légèrement au-dessus de 4 %. À l’inverse, le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers augmente de 39 pdb.

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