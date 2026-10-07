Inflation : dans un restaurant à Saint-Denis, un menu acheté, une chance de gagner 50 euros de carburant

Bagel Corner, un restaurant situé à Saint-Denis, lance une initiative solidaire du 12 au 31 octobre 2026. L'objectif : allier pause gourmande et soutien très concret au pouvoir d'achat local. L'objectif : allier pause gourmande et soutien très concret au pouvoir d'achat local. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les enseignes de restauration rapide multiplient généralement les opérations promotionnelles classiques. Mais dans un contexte économique tendu sur l'île, l'établissement franchisé Bagel Corner de Saint-Denis a décidé de prendre le contre-pied en s'attaquant au principal poste de dépense de ses clients : les frais de déplacement.

Pendant près de trois semaines, le restaurant transforme chaque achat de menu en un levier pour soulager le portefeuille. Le principe est d'une grande simplicité : tout client possédant la carte de fidélité Bagel Corner qui achète un menu se voit automatiquement inscrit à un grand tirage au sort. La récompense sort de l'ordinaire de la restauration rapide puisque l'enseigne met en jeu des pleins de carburant sous la forme de bons d'achat de 50 euros, valables dans les 34 stations-service Engen de l'île.

"Nous voyons bien que l'inflation touche tout le monde, et le coût de l'essence est une vraie préoccupation quotidienne à La Réunion. Avec cette opération, nous voulions redonner le sourire à nos clients et leur apporter un coup de pouce utile et direct. Venir se faire plaisir avec un bagel de qualité ne doit pas être un sacrifice financier !", dit Mathilde, directrice de Bagel Corner à Saint-Denis.

Pour maximiser les chances, l'enseigne précise que l'opération est cumulative : 1 menu acheté équivaut à 1 chance de gagner.

"Un client fidèle venant trois fois sur la période triplera donc ses chances lors du tirage au sort prévu informatiquement le 2 novembre prochain" insiste le restaurateur.

Une démarche originale qui démontre qu'une enseigne de restauration peut s'ancrer dans la réalité économique de son territoire, tout en récompensant la loyauté de sa clientèle.

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