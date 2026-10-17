Inforoutes : tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir notamment les courses en lien avec le Grand Raid. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

CHANTIERS EN COURS

RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoît, lieu-dit la Cabane, pour permettre la suite des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie, la route est totalement fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par les voiries communales et la RN2. Pour rappel, la circulation des piétons et cyclistes est possible sur une passerelle aménagée.

St Denis - Travaux de réfection OA Boulevard Nehru

A St Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur du centre-ville vers la gare routière la nuit du vendredi 16 octobre. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre la gare routière.

RD6 - St Paul / Route de Plateau Caillou - Travaux d'aménagement

Le Conseil Départemental informe que sur la RD6 Route de Plateau Caillou à St Paul, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens au niveau de la pente 11% les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus de 19h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par le centre-ville de Plateau Caillou.

RN2 - St Philippe - Travaux d'amélioration hydraulique

Sur la RN2 à St Philippe, dans le secteur Ravine Galet, travaux d'amélioration hydraulique jusqu'au vendredi 30 octobre. Alternat de 8h à 16h.

RD5 - St Paul - Travaux de remise en l'état de l'ouvrage

Sur la RD5 Route de la Grande Fontaine à St Paul, dans le cadre des travaux de remise en état de l'ouvrage d'art, la circulation est interdite dans le sens montant entre la Chaussée Royale et le carrefour avec le chemin Tour des Roches jusqu’au jeudi 17 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN1A Chaussée Royale, la RD6 et le chemin Ravine Bernica.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de remplacement de garde-corps

Sur la RN1A à St Paul, en amont de l'ouvrage de la Grande Ravine, travaux de remplacement de garde-corps jusqu'au vendredi 23 octobre. Piste cyclable neutralisée dans le sens Sud/Nord de 7h à 15h30.

​​​​​

RN1A - St Paul - Travaux de sécurisation d'écaille et de pose de repères

Sur la RN1A à St Paul, travaux de sécurisation d'écaille et de pose de repères jusqu'au lundi 30 novembre. Circulation alternée de 9h à 15h au niveau du Cap Champagne, assortie de coupures de la circulation de 10 minutes à compter du lundi 19 octobre.​​​​​

​​​​RN3 La Plaine des Palmistes - Travaux de réfection de chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur de Bras Creux, travaux de réfection de chaussée jusqu'au vendredi 23 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, entre la RD57 et l’ouvrage de la Ravine Constantin, travaux de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 23 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur Ravine Robert, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 23 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur Cimetière, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 23 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoît - Travaux d'aménagement

Sur la RN3 à St Benoît, entre la Confiance et Chemin Ceinture, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 23 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d’entretien des écrans de protection

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux d'entretien des écrans de protection du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Alternat et coupures de 45 minutes à prévoir du lundi 19 au jeudi 22 octobre de 8h30 à 15h et le vendredi 23 octobre de 8h30 à 12h. Chantier avec maintien de la circulation.

TRAVAUX A VENIR

RN2002 - Bras Panon - Travaux de réfection de chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon, travaux de réfection de chaussée la nuit du jeudi 22 octobre. Alternat de 20h à 5h secteur rivière des Roches.

RN1A - St Leu - Travaux de réfection d'enrobés

Sur la RN1A à St Leu secteur du Cimetière, travaux de réfection d'enrobés la nuit du vendredi 16 octobre. Alternat de 19h à 5h.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de peinture

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de peinture les nuits des lundi 19 et mardi 20 octobre. Déplacement de la chaine de blocs, par conséquent circulation sur voies réduite sens N/O entre Ravine Petite Chaloupe et Ravine Lafleur, de 19h30 à 4h30.

RN2 - Bras Panon - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Bras Panon, travaux de reprise d'enrobés les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus. Circulation basculée sur les voies côté mer entre les échangeurs Paniandy et Beauvallon de 19h30 à 5h. Fermeture des bretelles d'insertion dans le sens Nord/Est des échangeurs Paniandy et Bras Panon. Déviation par la RN2002 et les voiries communales. Chaussée rainurée pendant la durée du chantier.

RN5 - St Louis - Travaux de reprise d'enrobé

Sur la RN5 à St Louis, travaux de reprise d'enrobé du lundi 19 octobre au vendredi 20 novembre. Alternat de 20h à 5h les nuits du lundi au jeudi entre chemin Cannes Purisis et l'intersection RD21b.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'embellissement

Sur la RN2 à Ste Marie échangeur Gillot, travaux d'embellissement les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus. Neutralisation de l'anneau intérieur du giratoire de Gillot de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de pose de réflecteurs

Sur la RN2 entre Bel Air à Ste Suzanne et Chemin Lagourgue à St André, travaux de pose de réflecteurs les nuits du lundi 19 au vendredi 23 octobre inclus. Voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de mise en œuvre d'enrobés les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre inclus. Alternat de 21h à 23h et route fermée de 23h à 5h.

L’accès au village de la Montagne se fait uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture.

RN5 - St Louis - Travaux de contrôle et d'entretien d'ouvrage

Sur la RN5 à St Louis, contrôle et entretien périodique des ponts Bailey d'Ilet Furçy le mercredi 21 octobre. Intervention sur le pont Bailey Furçy Nord de 9 à 12h puis sur le pont Bailey sud de 12h à 15h. Coupures de la circulation de 30 minutes à prévoir.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RD400 - Le Tampon - Manifestation les Florilèges

Au Tampon, jusqu'au dimanche 18 octobre, manifestation « Les Florilèges - 42ème édition » se déroulera de la SIDR des 400 au parc Jean de Cambiaire, en passant par la médiathèque du centre-ville et la rue Hubert de Lisle. Au vu de l'affluence attendue, des perturbations seront à prévoir dans ce secteur, il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place sur le terrain.

« GRAND RAID 2026 »

La manifestation sportive intitulée « Grand Raid 2026 » du jeudi 15 au dimanche 19 octobre sur le territoire des communes de Saint Denis, La Possession, Saint Paul, Saint Pierre, Le Tampon, Salazie et Cilaos.

La circulation sera règlementée pour le bon déroulement de cette course.

Les restrictions suivantes sont notamment à prendre en compte :

- RD2 Saint Paul - Route de Mafate : du vendredi 16 octobre à 12h au dimanche 19 octobre à 1h du matin, circulation et stationnement interdits. Déviation par la RD2b ;

- RD3 Route Hubert Delisle au Tampon : du jeudi 15 octobre à 21h au vendredi 16 octobre à 4h, circulation et stationnement interdits ;

- RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon : du jeudi 15 octobre à 22h30 au vendredi 16 octobre à 7h, circulation et stationnement interdits ;

- RD41 Route de la Montagne - secteur La Redoute à Saint Denis : du vendredi 16 octobre à 9h au dimanche 18 octobre à minuit, circulation et stationnement interdit entre la rue du Pont et le pont Vinh San. Une déviation sera mise en place par la rue Lucien Gasparin pour accéder au secteur de la Montagne. La voie de droite sera neutralisée sur la RN6 au niveau de la bretelle de sortie de la RD41 en direction du Stade de la Redoute ; Le dimanche 18 octobre, le Barachois restera ouvert à la circulation de 14h à 19h.

- RD241 Route de Bras Sec à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h30 à 21h, circulation et stationnement interdits ;

- RD242 Route d'Ilet à Cordes à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h à 23h, circulation et stationnement interdits ;

- RN3 Route des Plaines : Le stationnement de tous les véhicules est interdit du PR30+400 (Col de Bellevue) au PR34+050 (Limite Nord de l'agglomération de Bourg-Murat) dans le sens de circulation Le Tampon vers St Benoît, côté montagne, du jeudi 15 octobre à 20h au vendredi 16 octobre à 12h30.

En marge de cette manifestation, une autre est prévue le dimanche 18 octobre de 6h à 16h sur les communes de la Possession et St Denis. Elle s'intitule Somin Grand Raid 2026.

RN1A - St Paul - Manifestation sportive "Metis Trail 2026"

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre la manifestation sportive "Metis Trail 2026", le Cap Lahoussaye sera fermé le samedi 17 octobre de 4h à 9h. Déviation par RD10 Route du Théâtre et RN1 Route des Tamarins.