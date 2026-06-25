La Fèt Balèn revient pour une 2ème édition à Saint-Pierre et Saint-Gilles

Globice Réunion organise la deuxième édition de la Fèt Balèn, un festival gratuit et écoresponsable dédié aux baleines à bosse. Après le succès de la première édition, l'événement se déploie cette année sur deux sites emblématiques de la présence des cétacés sur l'île : Saint-Pierre le samedi 27 juin 2026 (le Kerveguen) et Saint-Gilles le dimanche 28 juin (Base Nautique de l'Ouest) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les deux journées proposent un programme dense et éclectique : conférences scientifiques, projections documentaires, ateliers créatifs pour les enfants, présence du Campus Cétacés immersif, escape game et jeu de piste connecté, stands associatifs tenus par de nombreux partenaires... Deux concerts gratuits d’artistes réunionnais engagés – Aurus et Gèn Sémé - ponctueront la première journée.

Le lendemain, le programme s’enrichira d’activités nautiques gratuites organisées par la Base Nautiques et de sorties en mer à prix doux avec les professionnels du plan d’eau.

- Questionner ensemble la dimension patrimoniale de la présence des baleines -

Depuis 25 ans désormais, l’arrivée des baleines rythme l’hiver austral réunionnais. Citoyens et experts s’interrogeront tout au long de cette Fèt Balèn sur la dimension patrimoniale de cette présence et du lien que tissent les réunionnais avec ces animaux.

Pour organiser cet événement Globice a pu s'appuyer sur une équipe de plus d'une centaine de bénévoles, sur ses partenaires associatifs, privés, institutionnels et locaux. L'événement bénéficie du soutien de l'Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du programme Cet’izen et d'Île de La Réunion Tourisme (IRT). Les moyens logistiques et humains de la Ville de Saint- Pierre et de la Base Nautique de l'Ouest contribuent significativement à l’opportunité de cet événement encore nouveau à La Réunion.

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Entrée gratuite – Programme complet sur www.globice.org/fetbalen