La Possession : le jeu va faire la fête au complexe sportif Youri Gagarine et la piscine municipale

Ce samedi 23 mai 2026, la ville de la Possession donne rendez-vous à tous les habitants, petits et grands, pour une après-midi sous le thème du jeu. Un évènement gratuit, qui se tient au complexe sportif Youri Gagarine et à la piscine municipale, de 13h30 à 18h00. Au programme : jeux traditionnels et jeux lontan, réalité virtuelle, gaming, activités aquatiques et bien d'autres. Nous publions le communiqué de la Possession ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com).

Ce samedi 23 mai, la fête du jeu revient à la Possession.

La ville de la Possession donne rendez-vous à tous les habitants, petits et grands, pour une après-midi entièrement dédiée au jeu et au partage.

Fort du succès de ses éditions précédentes, cet événement familial et gratuit vous accueille :

Ce samedi 23 mai 2026, de 13h30 à 18h00 sur deux sites : le complexe sportif Youri Gagarine et la piscine municipale

- Des activités pour tout le monde -

Au programme : jeux traditionnels et jeux lontan, réalité virtuelle, gaming, ateliers créatifs, activités aquatiques, jeux de société, parcours sportifs, escape game et bien

d'autres surprises, de quoi satisfaire tous les âges et toutes les envies, dans une ambiance conviviale et festive.

- Une intitiative durable -

Un espace de troc de jeux et de livres sera également proposé : l'occasion de donner une seconde vie à ses jouets tout en repartant avec de nouvelles découvertes.

L'événement s'inscrit également dans le cadre du mois à vélo : les familles sont encouragées à venir à vélo et à profiter des animations et conseils de l'atelier

Véloklinik.

Un moment de partage intergénérationnel, où les parents sont invités à jouer avec leurs enfants.

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