La première édition du festival Ciné-Klap met à l'honneur les créateurs de contenu péi

Ce samedi 10 octobre 2026, des créateurs de contenu de La Réunion sont passés d'internet aux écrans de cinéma au Cinépalme de Sainte-Marie. A l'occasion de la première édition du festival Ciné Klap, quatre court-métrages, réalisés en quelques semaines comme le détaille un communiqué de presse, ont été présentés au public et aux professionnels. (Photo : Yohan Chevalier)

Premier festival du film des créateurs de contenu à La Réunion, Ciné Klap a réuni créateurs, réalisateurs, comédiens et équipes de production autour d'un même défi : réaliser en quelques semaines un court métrage d'environ 20 minutes à partir d'une thématique tirée

au sort.

Lana, Adriana, Moustache Kréol et La Zeba ont relevé le défi de sortir de leurs formats habituels pour explorer une autre forme de création et de narration.

Accompagnés de réalisateurs et d'équipes de production réunionnaises, ils ont donné vie à quatre histoires inspirées de thématiques ancrées dans l'identité, la culture et les réalités de La Réunion :

• Mon Maloya, porté par Lana, réalisé par Marion Rivière et Mickaël Técher (HBC Production) - La Réunion de demain.

• Sat nou transmèt, porté par Adriana, réalisé par Cédric Étienne (Ced Killa Prod) - Vivre-ensemble.

• Christine, porté par Moustache Kréol, réalisé par Hugo Bassonville et Fredo Moutoumodely (HBC Production) - Place de la femme.

• Mové Somin, porté par La Zeba, réalisé par Olivier Devaux (DOSE Digital) - Mythes et légendes.

Des univers différents, des approches artistiques singulières et des histoires qui ont suscité des réactions fortes, parfois jusqu'aux larmes. Les échanges entre les projections ont également permis aux créateurs et aux équipes de partager avec le public les intentions et

les coulisses de leurs réalisations.

- Un palmarès qui sacre Sat nou transmèt -

À l'issue des projections, quatre trophées ont été décernés :

• Prix Réunion La 1ère : Sat nou transmèt, porté par Adriana et réalisé par Cédric Étienne.

• Prix du meilleur scénario : Sat nou transmèt, porté par Adriana et réalisé par Cédric Étienne.

• Prix de la meilleure réalisation : Mové Somin, réalisé par Olivier Devaux, porté par La Zeba.

• Prix du meilleur acteur : Alexandrine Duchemane Araye, pour son interprétation dans Christine, porté par Moustache Kréol.

Doublement récompensé, Sat nou transmèt bénéficiera également d'une diffusion en prime time sur Réunion La 1ère, partenaire média de cette première édition.

Au-delà des trophées, Ciné Klap a surtout été une aventure humaine et artistique, rendue possible grâce à l'engagement bénévole des réalisateurs et des équipes de production.

HBC Production, Ced Killa Prod et DOSE Digital ont mobilisé leurs compétences, leur matériel et leur temps pour accompagner les créateurs dans toutes les étapes de fabrication de leurs films, de l'écriture jusqu'à la projection sur grand écran.

- Un accompagnement de jeunes talents -

Cette première édition a également été l'occasion de révéler et d'accompagner de jeunes talents. Fraîchement diplômée depuis deux mois, Marion Rivière a signé avec Mon Maloya son tout premier court métrage, coréalisé avec Mickaël Técher et porté par Lana.

Très émue à l'issue de la projection, la jeune réalisatrice a exprimé sa gratitude d'avoir pu prendre part à cette aventure, remerciant notamment ses proches et l'ensemble de l'équipe qui l'a accompagnée dans cette première expérience cinématographique.

Cette collaboration entre professionnels de l'audiovisuel et créateurs issus des réseaux sociaux constitue l'un des fondements de Ciné Klap : faire émerger de nouvelles formes de narration, encourager les rencontres artistiques et valoriser les talents réunionnais.

Les émotions partagées lors de la projection et les retours enthousiastes des spectateurs viennent conforter l'ambition de Ciné Klap : créer des passerelles entre le monde des créateurs de contenu et celui du cinéma, tout en offrant une nouvelle scène d'expression aux talents locaux.