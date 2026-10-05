La SEOR lance un appel au mécénat pour financer ses actions

La SEOR lance un appel aux mécénat auprès des entreprises de La Réunion. L'association environnementale rappelle dans un communiqué que ce mécénat va leur permettre, selon un communiqué, de "disposer de fonds propres, de répondre à de nouveaux besoins et de conserver sa capacité d’agir dans la durée". (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis près de 30 ans (anniversaire en 2027), la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) agit pour mieux connaître, protéger et faire connaître l’avifaune réunionnaise. Conservation, suivi des espèces, sauvetage, sensibilisation : des missions de long terme qui nécessitent des moyens humains et financiers.

La SEOR ne bénéficie pas de subvention pérenne de fonctionnement. Ses actions reposent en grande partie sur des financements dédiés à des projets ou à des missions, généralement accordés pour une durée limitée. Dans ce contexte, les dons et le mécénat permettent à l’association de disposer de fonds propres, de répondre à de nouveaux besoins et de conserver sa capacité d’agir dans la durée.

L’association se tourne aujourd’hui vers les entreprises réunionnaises qui souhaitent s’engager en faveur de la biodiversité de leur territoire.

- Un mécénat au service de la biodiversité réunionnaise -

En devenant mécènes de la SEOR, les entreprises contribuent à la protection d’une biodiversité exceptionnelle et à la préservation d’un patrimoine naturel commun.

Le mécénat peut notamment soutenir les actions de conservation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, d’amélioration des connaissances, mais aussi donner à la SEOR une plus grande capacité d’initiative pour répondre à des besoins qui ne bénéficient pas de financements dédiés.

La SEOR souhaite développer des relations durables avec les entreprises qui veulent s’engager à ses côtés. Le soutien peut prendre différentes formes, selon les besoins de l’association et les possibilités de chaque entreprise, avec l’objectif commun de contribuer à la protection de la biodiversité réunionnaise.

La SEOR invite les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur sa démarche de mécénat à prendre contact avec elle.

L’association propose un premier échange pour présenter ses missions, ses besoins et les différentes possibilités de soutien, et pour identifier ensemble les formes de partenariat les plus adaptées.

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