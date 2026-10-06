Le Port : le Village de l'Emploi et de l'Insertion, un évènement pour faciliter les démarches d'insertion

Le Village de l'Emploi et de l'Insertion s'est tenu au Port ce mardi 6 octobre 2026. Il a réuni, d'après le communiqué de presse de la Ville du Port près de 2.000 visiteurs venus pour faciliter leurs démarches d'insertion. (Photo : ville Le Port)

Organisé par la Ville du Port et ses partenaires, ce rendez-vous a réuni 2 000 visiteurs autour d’un même objectif : faciliter les rencontres et ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

Plus de 150 partenaires étaient mobilisés pour cette édition, dont 51 entreprises et 20 CFA. Avec 350 offres d’emploi, d’alternance et de formation, le job dating a permis des échanges directs entre recruteurs et demandeurs d’emploi.

Au-delà du recrutement, les visiteurs ont pu bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches, s’informer sur les possibilités de formation et d’alternance, découvrir les dispositifs existants ou encore obtenir des conseils en matière de création d’activité. Des espaces coaching et CV étaient également proposés pour les aider à préparer leurs candidatures et leurs entretiens.

Découverte également des secteurs qui recrutent avec un focus métier sur le secteur transportlogistique en lien avec TLF Réunion (Transport Logistique de France) et l'UMIR (Union Maritime Interprofessionnelle de La Réunion).

Le BTP était aussi présent via des entreprises pour échanger avec le public. Seuls les lycéens et organismes de formation manquaient à l’appel en raison du mouvement de grève lycéen. Inscrits dans la programmation du Contrat de Ville, les Villages de l’Emploi reposent sur un partenariat avec l’État, France Travail, la Mission intercommunale Ouest, le Conseil Départemental et les acteurs du territoire. La Ville du Port souhaite désormais mieux mesurer l’impact concret des Villages sur les parcours des habitants, notamment des Portois, et confirme sa volonté de faciliter l’accès aux opportunités professionnelles.