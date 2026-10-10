Le Tampon : plus d'eau potable pour les habitants du 19eme jusqu'au centre-ville

Ce samedi 10 octobre 2026, Sudéau informe les habitants du Tampon que la désinfection de l'eau courante n'est plus assurée dans les secteurs alimentés par l'usine Leveneur. L'eau n'est donc actuellement plus potable, selon un communiqué de presse, du quartier du 19eme km jusqu'au centre-ville. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sudéau informe ses abonnés de la commune du Tampon, qu’en raison de difficultés affectant le fonctionnement de certaines installations de production d'eau potable, la désinfection de l'eau distribuée n'est actuellement plus garantie sur les secteurs alimentés par l'usine du Leveneur.

La zone concernée commence au 19eme, jusqu’à descendre au centre-ville.

La partie du Tampon située au-dessus du 19eme n’est pas concernée par ces mesures.

Dans ces conditions, la qualité microbiologique de l'eau distribuée n’est plus garantie. Cette situation est susceptible de présenter un risque sanitaire pour les personnes consommant l'eau du robinet.

- Le système de désinfection doit encore être rétabli -

Aussi, il est demandé à l'ensemble des usagers concernés de ne pas consommer l'eau du robinet et de respecter les consignes suivantes jusqu'à nouvel ordre :

Utiliser exclusivement de l'eau embouteillée ou de l’eau préalablement bouillie pendant au moins trois minutes pour :

La boisson ;

La préparation des boissons chaudes ou froides ;

La préparation des biberons et des repas des nourrissons ;

Le lavage des fruits et légumes consommés crus ;

La préparation des aliments ne faisant pas l'objet d'une cuisson prolongée ;

Le brossage des dents ;

La fabrication des glaçons.

L'eau du robinet peut continuer à être utilisée pour :

La toilette et la douche (une vigilance particulière est toutefois recommandée pour les jeunes enfants afin d'éviter toute ingestion d'eau lors du bain).

Le lavage du linge ;

L'entretien des locaux ;

Les usages sanitaires.

Suivi de la situation :

La levée de ces mesures interviendra dès que le système de désinfection aura été rétabli et que les analyses auront confirmé la conformité de l'eau distribuée.

Les usagers sont invités à suivre attentivement les prochaines communications du service d'eau potable.