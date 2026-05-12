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Le Tampon : l'intervention des pompiers terminée au niveau du giratoire des 600, la route a rouvert

  • Publié le 12 mai 2026 à 13:53
  • Actualisé le 12 mai 2026 à 14:54
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(Actualisé) Sur la RN3 au Tampon au niveau du giratoire des 600, l'intervention des sapeurs-pompiers sur le bus en feu est terminée. La route est rouverte à la circulation. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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