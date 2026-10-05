Les proches aidants mis à l'honneur par les Caisses réunionnaises complémentaires

À l'occasion de la Journée nationale des aidants, le Pôle engagement social et sociétal du Groupe CRC (Caisses réunionnaises complémentaires) organise une édition spéciale de la Tournée des proches aidants, ce mardi 6 octobre 2026. Cette journée gratuite s'adresse aux personnes qui accompagnent au quotidien un proche en situation de dépendance, de handicap ou de maladie (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Pensée comme un temps de répit et d'information, cette journée permettra aux proches aidants de bénéficier d'animations dédiées à leur bien-être tout en découvrant les dispositifs d'accompagnement proposés par l'Action sociale du groupe CRC" expliquent les organisateurs.

- Au programme dans les six agences du groupe CRC -

• Massages assis bien-être (30 minutes), sur inscription (9h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30)

• Point d'accès aux droits Action Sociale.

Des animations complémentaires seront proposées à l'agence de Saint-Denis, avec un atelier cuisine intitulé "cuisiner, partager, souffler" ainsi qu'une séance de Tai Chi en fin de journée.

Les massages assis

• Agence de Saint-Denis - 2 bis ruelle Pavée.

• Agence de Saint-Pierre - 56 boulevard Hubert-Delisle

• Agence du Tampon - 222 B rue Hubert-Delisle

• Agence de Saint-André - 9 rue Payet

• Agence de Saint-Paul - 14 rue Eugène Dayot

• Agence de La Possession - Résidence La Kanopée, 10 chemin des Lataniers

L'atelier de cuisine

• Atelier "cuisiner, partager, souffler" (45 minutes)

• 14h00 : Velouté bien-être

• 15h00 : Filet de poulet aux mille saveurs

• 16h00 : Création de barres gourmandes

Séance de Tai Chi : 17h00 à 18h30

Plus d'informations ici

