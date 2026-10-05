Mafate Risk Tour : une opération inédite dédiée à la culture du risque

Les 6 et 7 octobre 2026, le CCSTI Sciences, Centres de Culture Scientifique, Technique et Industriel de La Réunion lance la première édition du Mafate Risk Tour, une opération inédite consacrée à la culture du risque dans le cirque de Mafate. Trois mini-villages seront déployés simultanément à La Nouvelle, Marla et Les Orangers, à destination des scolaires et du grand public. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www. imazpress.com)

Cyclones, fortes pluies, inondations, mouvements de terrain, feux de végétation, séismes... Dans un territoire particulièrement exposé aux aléas naturels et marqué par son isolement, connaître les risques et savoir s’y préparer constitue un enjeu essentiel.

Labellisé au niveau national dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), le Mafate Risk Tour réunira pendant deux jours scientifiques, acteurs de la prévention, associations et médiateurs autour d’ateliers, d’expériences et de temps d’échanges.

- Trois îlets mobilisés simultanément -

À La Nouvelle

CCSTI Sciences Réunion • Office national des forêts (ONF) • Prévention MAIF • Observatoire des Makes • Parc national de La Réunion

À Marla

CCSTI Sciences Réunion • Kapa6T • Laboratoire de géologie de l’Université de La Réunion (LGSR) • Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI)

Aux Orangers

CCSTI Sciences Réunion • Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT) • Agence régionale de la biodiversité de La Réunion (ARB) • DEAL Réunion • Parc national de La Réunion

Une opération à la croisée de la résilience et de la culture scientifique

Le Mafate Risk Tour se déroulera également pendant la Fête de la Science 2026 – "Saveurs savantes". Une convergence qui permet de répondre à deux enjeux : renforcer la culture du risque et rapprocher sciences et société.

À Mafate, cette ambition se traduit concrètement par une démarche d’aller-vers : ce sont les équipes scientifiques, les médiateurs et les acteurs de la prévention qui prendront les sentiers pour porter leurs animations jusqu’aux habitants et aux élèves des îlets.

Programme et réservations sur : fetedelascience.fr