Maurice : les tensions persistent malgré le couvre-feu, l'ambassade de France appelle à la vigilance

Dans la nuit de ce mardi 13 au mercredi 14 octobre 2026 - et malgré un couvre-feu instauré - plusieurs localités de l'île Maurice ont été le théâtre de tensions. Routes obstruées, incendie, jets de projectiles... la situation ne semble pas redescendre. Le Concerned Citizens Collective a lancé un appel au calme et à l’unité nationale ce mardi. L'Ambassade de France à Maurice prévient que d'autres manifestations pourraient avoir lieu au cours des prochaines journées et nuits et invite les ressortissants français et voyageurs de faire preuve d'une vigilance (Photo : Défi Média)

Selon l'Express Maurice, à Bambous, des individus masqués auraient obstrué une route avant de lancer des projectiles. Des foyers d’incendie ont également été signalés sur la chaussée.

Selon Défi Média, à Quatre-Bornes, deux suspects ont été interpellés pour non-respect du couvre-feu. Plusieurs cocktails Molotov figurent parmi les pièces à conviction saisies.

À Cascavelle Mall, quatre suspects ont été arrêtés après le pillage de plusieurs magasins, dont deux mineurs.

- Pas de cours en présentiel dans les établissements d’enseignement supérieur -

En raison de ces tensions, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la science et de la recherche annonce qu’aucun cours ne sera dispensé en présentiel ce mercredi 14 octobre dans les centres de Polytechnics Mauritius et les établissements d’enseignement supérieur publics et privés.

Les cours devront toutefois être assurés en ligne.

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- Un appel au lancé -

Le Concerned Citizens Collective a lancé un appel au calme et à l’unité nationale ce mardi.

François Dugole a appelé les Mauriciens à ne pas laisser la situation dégénérer davantage. S’il a dit comprendre la frustration et la colère de certains manifestants, il a mis en garde contre les risques d’escalade.

Il a également réclamé une enquête transparente et impartiale afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l’incident ayant frappé le jeune Élodie Thomas.

François Dugole a par ailleurs demandé que des mesures soient prises à l’encontre du policier impliqué dans le tir, évoquant notamment son renvoi de la force policière.

Le décret prévoit des sanctions contre toute personne qui en enfreint les dispositions. En cas de condamnation, le contrevenant est passible d’une amende pouvant atteindre 50.000 roupies et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

- L'ambassade de France à Maurice appelle à la vigilance -

L'Ambassade de France à Maurice a publié un message d'alerte à la communauté française le 13 octobre 2026, suite à des troubles survenus dans plusieurs localités de l'île.

"Bien que la communauté française ne soit pas directement visée par ces événements, l'ambassade prévient que d'autres manifestations pourraient avoir lieu au cours des prochaines journées et nuits", précise l'ambassade.

Il est vivement recommandé aux ressortissants français et aux voyageurs sur place de faire preuve d'une vigilance accrue :

• Éviter impérativement les manifestations et les rassemblements publics.

• Respecter strictement les consignes des autorités mauriciennes, en particulier les mesures liées au couvre-feu.

• Se tenir informé régulièrement en suivant l'actualité à travers les médias locaux.

En cas d'urgence absolue (agression, décès, arrestation ou urgence médicale), l'ambassade de France à Maurice reste joignable au numéro suivant : +230 52 57 61 00.

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