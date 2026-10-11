[Photos - Vidéos ] Abigaëlle Tailamée est notre première Miss Universe Réunion

La première Miss Universe Réunion, Abigaëlle Tailamée, a été élue ce samedi 10 octobre 2026 à l’Espace Culturel Guy Agénor, à La Plaine-des-Palmistes. À travers les différents tableaux, la jeune femme a su se démarquer. Leilou Previl, Manon Lauret, Lalita Veerpermal et Laurine Apalama terminent respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphines. Abigaëlle Tailamée représentera La Réunion à Miss Univers 2026, le concours le plus prestigieux du monde, en novembre 2026 à Porto Rico. (Photos et vidéos : Ludovic Brasier/www.imazpress.com)

C'était le baptême de Miss Universe Réunion ce samedi soir 10 octobre 2026. Lors d'une finale spectaculaire, les 15 candidates se sont retrouvées sur scène pour le tout premier show de Miss Universe Réunion, l'un des concours de beauté les plus reconnus et suivis du monde.

- Abigaëlle Tailamée, première Miss Universe Réunion -

Abigaëlle Tailamée entre dans l'histoire du prestigieux concours de beauté qui débute à La Réunion, pour une aventure qui se poursuivra à l'international. Elle qui selon son père, Anthony, ne voulait que participer, uniquement vivre l'aventure et l'accueillir avec joie peu importe sa finalité. "Dans son naturel, sa bienveillance, elle brille encore plus", dit son père avec fierté. Regardez

De son côté la jeune Miss Universe Réunion est émue face à ce succès inattendu pour elle. "J'ai trop d'émotions parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je me sens surtout très fière de rendre fière aussi ma famille qui a été présente pour moi ce soir".

- Un premier show à la hauteur des ambitions du concours -

Devant le public et un jury composé de professionnels et de personnalités, les 15 candidates ont participé à plusieurs tableaux spécialement imaginés pour cette première édition. Entre tenue de ville, maillot de bain et tenue de soirée, le show a réussi sa première.

Jonathan Ajaguin Soleyen, directeur de l’organisation exprime également sa fierté notamment dans la création du comité à La Réunion. "C'est un travail qui a abouti au bout de trois mois et on est fier en fait d'avoir pu proposer un show aussi important en si peu de temps et montrer qu'à La Réunion, on a le talent nécessaire pour pouvoir montrer que cette île, elle peut briller à l'international", dit-il.

"Je suis ravi pour celles qui ont eu une écharpe ce soir, ravi pour Miss Universe Réunion Abigaëlle et ravi aussi pour toutes les candidates qui ont participé à cette élection", ajoute t-il.

- Cap sur Porto Rico pour la nouvelle ambassadrice réunionnaise -

Élégance, présence scénique et personnalité étaient au cœur de cette soirée qui a désigné la première Miss Universe Réunion 2026, prête à aller représenter l'île à Porto Rico le 24 novembre 2026 prochain. Un moment que Miss Universe Réunion attend avec impatience mais également accompagné d'un peu de stress.

" Pour moi, c'est hyper important parce que Miss Universe, ce n'est pas seulement un concours qui met en avant la beauté féminine et si elle met la beauté féminine en avant, c'est dans sa diversité, mais c'est aussi un concours qui recherche une femme qui a de la voix, qui sait porter des projets et qui veut montrer que la femme, elle a un pouvoir et qu'elle peut accomplir de grandes choses ", ajoute le directeur sur les valeurs autour du concours. Regardez