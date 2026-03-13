TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

LA LAVE A TRAVERSÉ LA RN2 Le front du second bras de coulée est actuellement 60m en aval de la route, à 670m de l'océan

VOLCAN La première coulée de lave a traversé la RN2 sur "une longueur de 15 mètres et une hauteur de 1,5 mètre" indique la préfecture

PITON DE LA FOURNAISE Retrouvez les images aériennes des bras de coulée qui traversent la RN2

voir plus

Nouvelle route du littoral : accident entre une voiture et un deux-roues

  • Publié le 13 mars 2026 à 09:12
  • Actualisé le 13 mars 2026 à 10:28
pompiers SDIS 974

(Actualisé) Ce vendredi 13 mars 2026, un accident est survenu sur la Nouvelle route du littoral dans le sens Saint-Denis/La Possession entre un véhicule léger et une moto. Selon le Centre de gestion du trafic, seule la bande d'arrêt d'urgence a été neutralisée. Les secours et les forces de l'ordre se sont rendus sur place (Photo : Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

Inforoutes

guest
1 Commentaires
Moitié la.route version Didix
Moitié la.route version Didix
51 minutes

Didier Robert n'a rien fait au :
- Tampon : compte commune dans le rouge
- à la région : nombreuses judiciaires

Battu a st deniis
Il vient a st Paul pour battre C MELCHIOR

Et il n'a jamais fini la NRL.
Bravo :champion à l'envers".

Répondre