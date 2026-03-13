Nouvelle route du littoral : accident entre une voiture et un deux-roues

(Actualisé) Ce vendredi 13 mars 2026, un accident est survenu sur la Nouvelle route du littoral dans le sens Saint-Denis/La Possession entre un véhicule léger et une moto. Selon le Centre de gestion du trafic, seule la bande d'arrêt d'urgence a été neutralisée. Les secours et les forces de l'ordre se sont rendus sur place (Photo : Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)
