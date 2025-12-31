Nuit de la Saint-Sylvestre : 400 gendarmes mobilisés à La Réunion

C'est une soirée qui s'annonce festive à La Réunion. Pour sécuriser la nuit la plus animée de l'année, la Gendarmerie de La Réunion sera sur le terrain. Un total de 400 gendarmes seront en service partout sur l'île, dont 120 uniquement sur les plages de Saint-Paul. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de la Gendarmerie de La Réunion à ce sujet. (Photo RB/imazpress.com)

À l’occasion du passage à la nouvelle année, la Gendarmerie de La Réunion est pleinement mobilisée sur l’ensemble de l’île afin de garantir un réveillon serein pour tous les Réunionnais.

Près de 400 gendarmes d’active, de réserve et personnels civils sont engagés cette nuit au service de votre sécurité. Les missions sont nombreuses : coordination avec les partenaires locaux, présence visible et dissuasive avec de nombreuses patrouilles mobiles.

- Des contrôles tout au long de la journée -

Pour la sécurité de vos déplacements, les gendarmes mènent des actions de prévention et procèdent à des contrôles renforcés notamment pour lutter contre les conduites addictives (alcool et stup).

Nos opérations s’inscrivent dans le cadre des réquisitions émises par les procureurs de la République de Saint-Denis et de Saint-Pierre, garantissant ainsi l’action de la gendarmerie dans le strict respect de la loi.

Pour prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, le préfet de La Réunion a pris des arrêtés portant :

Interdiction temporaire de la vente, du port et du transport de carburant au détail ;

Interdiction du port et du transport d’armes ou d’objets pouvant servir d’armes par destination ;

Autorisation de l’emploi de drones pour renforcer la surveillance et l’efficacité du dispositif de sécurité.

Pendant que vous réveillonnez, les gendarmes de La Réunion veillent sur vous, avec professionnalisme et engagement.