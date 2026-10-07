Obésité sévère : l’Agence Régionale de Santé lance un appel à projet pour développer des transports sanitaires adaptés

L’Agence Régionale de Santé de La Réunion et la CGSS lancent un appel à projets ouvert jusqu’au 7 décembre 2026, afin de soutenir le développement d’une offre de transport sanitaire mieux adaptée aux besoins des personnes en situation d'obésité sévère. "Objectif : faciliter leur accès aux soins et accompagner les transporteurs sanitaires dans l'adaptation de leurs équipements et de leurs pratiques", explique l'ARS. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet appel à projets s’adresse aux entreprises de transport sanitaire agréées de La Réunion et vise à financer :

- l'équipement d'ambulances spécialement conçues pour le transport de patients présentant une obésité sévère (dit transport bariatrique),

- la formation des professionnels chargés de ces prises en charge.

Les véhicules concernés bénéficieront d'équipements renforcés et sécurisés, tels que des brancards adaptés, des dispositifs de levage et des matériels permettant d'assurer le confort et la sécurité des patients comme des équipages.

L'objectif est de déployer, en supplément de l’existant, au moins quatre ambulances bariatriques sur l’ensemble du territoire réunionnais, afin de garantir une meilleure couverture géographique et des délais de prise en charge réduits.

Les entreprises concernées peuvent déposer leur candidature jusqu’au 7 décembre 2026. Les projets retenus bénéficieront d'un soutien financier de l'ARS La Réunion pour l'acquisition d'équipements et de véhicules adaptés, ainsi que de la CGSS de La Réunion pour la formation des professionnels.

- Une réponse concrète à un enjeu de santé publique -

Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs du Projet Régional de Santé La Réunion et plus particulièrement le Programme Réunionnais de Nutrition Diabète Obésité (PRNDO), et fait suite à un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés : Centre Spécialisé de l’Obésité du CHU de La Réunion, SAMU, SDIS, ATSU, représentants des ambulanciers, établissements de santé et des usagers.

Elle vise à améliorer la continuité des parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques et répond à un besoin identifié de longue date par les acteurs de santé, confrontés aux difficultés de déplacement rencontrées par certains patients.

À travers cette démarche, l'ARS La Réunion et la CGSS Réunion réaffirment leur engagement commun en faveur d'un accès aux soins plus équitable, plus sûr et plus respectueux des besoins de chaque patient.