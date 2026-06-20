Plaine des Palmistes : coupure d'eau programmée cette nuit suite à un incident technique à Bras des Calumets

La Cise Réunion informe ses abonnés qu'une coupure d'eau est prévue dans le secteur du 2e Village à La Plaine des Palmistes, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026, en raison d'un incident technique sur l'UTEP Bras des Calumets. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

L'interruption de la distribution d'eau débutera ce samedi à 22 heures et devrait se prolonger jusqu'à 6 heures du matin. La Cise précise que des perturbations, voire des manques d'eau temporaires, pourraient également être constatés lors de la remise en service du réseau.

À la reprise de la distribution, les usagers sont invités à faire preuve de prudence. L'eau du robinet ne devra pas être consommée immédiatement. Elle pourra toutefois être utilisée pour les usages sanitaires tels que la toilette ou les sanitaires.

"Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée", écrit la Cise. "À défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes".