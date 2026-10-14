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Alerte conso : des antibiotiques détectés dans des tenders de poulet, le produit rappelé

  • Publié le 14 octobre 2026 à 15:52
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 16:08
Rappel conso : antibiotique détecté dans de la viande de poulet, des tenders rappelés dans toute la France

La plateforme Rappel conso a émis ce lundi 12 octobre 2026, un rappel volontaire du producteur de tenders de la marque Oumaty commercialisé en sac de 2,5 kilos. Le motif de ce rappel est la présence d'antibiotiques détectés dans de la viande de poulet utilisée pour la fabrication des tenders et vendus entre le 10 et le 30 septembre 2026. Un résidu de médicaments vétérinaires qui pose un "risque sanitaire associé est lié à l’exposition du consommateur à ces résidus, notamment en cas d’hypersensibilité aux tétracycline".

Rappel conso, Tenders, Poulet, Oumaty, Antibiotique

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