Risque requin : la gendarmerie serre la vis, contrôles et verbalisations sur les plages

En dehors du lagon, des zones aménagées et des espaces surveillés signalés par les autorités, la pratique des activités nautiques est interdite ; en cas de non respect de ces règles, les contrevenants s’exposent à des verbalisations. La gendarmerie de La Réunion rappelle aux usagers de la mer qu'à La Réunion, le risque requin est une réalité permanente.(Photo : www.imazpress/ gendarmerie)

Depuis le mois de novembre 2025, une succession d’épisodes pluvieux a entraîné une augmentation de la turbidité de l’eau, un brassage accru des masses d’eau, ainsi que des variations de température.

Ce contexte océanographique favorise le rapprochement de requins vers le littoral.

Depuis le 4 novembre 2025, 13 observations de squales ont été confirmées par le CSR sur les secteurs de Saint-Paul, Saint-Leu et L’Étang-Salé, ce qui illustre l’influence directe des conditions météorologiques récentes sur la fréquentation du littoral par ces espèces.

Dans le même temps, sur la façade ouest, 26 requins ciblés ont été capturés : 23 requins tigre, en baie de Saint-Paul, à Saint-Gilles, Trois-Bassins, Saint-Leu et Saint-Pierre, 3 requins bouledogue (2,40 m, 2,15 m et 2,80 m), respectivement à Saint-Gilles, Boucan-Canot et aux Roches Noires.

Pour préserver des vies, les gendarmes de la brigade nautique réalisent des actions de contrôle sur le littoral et en mer, afin de veiller au respect de l’arrêté préfectoral qui encadre strictement la baignade et les activités nautiques les plus exposées.

La "présence des gendarmes n’a qu’un but : votre sécurité", explique la gendarmerie dans une publication Facebook ce samedi 3 janvier 2026.

- Mineurs : un public particulièrement exposé -

Dans ce contexte, il est fermement déconseillé de laisser des mineurs pratiquer le surf, le bodyboard ou toute activité utilisant la force motrice des vagues en dehors des zones sécurisées, en particulier aux horaires de lever et de coucher du soleil et lorsque les conditions de mer sont dégradées.

Des pratiques de surf hors zones surveillées sont régulièrement observées, notamment par des mineurs, sur divers sites :

- Boucan-Canot et aux Aigrettes (Saint-Paul) ;

- la Jetée et le Pic du Diable (Saint-Pierre) ;

- le Cimetière (Saint-Leu) ;

- Trois-Bassins ;

- et au Brisant (L’Étang-Salé).

Ces mises à l’eau dans des secteurs non encadrés augmentent fortement le risque d’attaque.

- Des règles de sécurité à respecter -

"Avant d’aller à l’eau, informez‑vous sur la réglementation et les conditions de mer, respectez la signalisation, privilégiez les zones surveillées et les pratiques encadrées, et ne relâchez jamais votre vigilance. Le risque zéro n'existe pas" peut-on lire dans la publication.

Depuis plusieurs semaines, des requins sont observés au large de La Réunion, mais aussi dans le lagon de l'Étang-Salé.

Le mardi 23 décembre 2025, le Centre de sécurité requin (CSR) a signalé la présence d'un requin-tigre au large de l'Étang Salé. C'est un groupe de surfeurs qui a donné l'alerte, alors qu'il était à l'eau ce matin. Le requin se trouvait à une dizaine de mètres d'eux et à 250 mètres de la plage. Le groupe est alors sorti de l'eau.

