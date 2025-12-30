Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue à 19h30

Le CRGT vous rappelle que sur la RN1 route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait sur deux voies vers le Nord et une voie en direction de l’Ouest Les opérations de débasculement pour une réouverture sur quatre voies sont prévues ce jour à partir de 19h30, sauf nouvelles fortes pluies ou évènement imprévu. (Photo : rb/www.ilmazpress.com)