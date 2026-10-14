Route : point sur l'ensemble des travaux sur les routes de La Réunion pour les 14 et 15 octobre

La CRGT fait le point dans le communiqué de presse ci-dessous sur l'ensemble des travaux et perturbations routières en cours à La Réunion pour la nuit du mercredi 14 octobre et le jeudi 15 octobre 2026. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

St Denis - Travaux de réfection Boulevard Nehru

A St Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur du centre-ville vers la gare routière les nuits jusqu'au vendredi 16 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre la gare routière.



RN2 - St Benoît - Travaux d'aménagement urbain

Sur la RN2 à St Benoît, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, la bretelle d'insertion de l'échangeur de Beaulieu en direction du carrefour de Bras Canot sera fermée à la circulation les nuits des mercredi 14 et jeudi 15 octobre de 20h30 à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN 2002 centre-ville.

Pour rappel, en journée, au niveau des feux de Bras Canot, la circulation en direction du rond-point des Plaines se fait sur une voie unique, jusqu'à la fin de l'année. Les cyclistes sont quant à eux, déviés depuis Beaulieu par le centre-ville.



RN2 - St Benoit - Travaux de sécurisation et de prolongement

Sur la RN2 à St Benoît, secteur de l'aire de repos de St François, travaux de sécurisation et de prolongement la nuit du mercredi 14 octobre. Circulation alternée par feux tricolores de 20h à 5h.



RN2 - Ste Rose - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur de Petit Bras Ravine Martin à Ravine Bonin, travaux de marquage en section courante les nuits jusqu'au jeudi 15 octobre inclus. Alternat de 20h à 5h.



RD48 - Route de Salazie - Travaux d'enrobé

Sur la RD48 Rte de Salazie, partie comprise la ruelle Janac et la ruelle Bras de Songes, travaux d'enrobé les nuits jusqu'au mercredi 21 octobre. Alternat de 20h à 4h.



RN1 - St Leu/St Pierre - Travaux de nettoyage de caniveau d'ouvrage

Sur la RN1 entre les échangeurs des Colimaçons à St Leu et celui de l'Etang Salé, mais également à St Pierre entre la Rivière St Etienne et Pierrefonds, travaux de nettoyage de caniveau d'ouvrage les nuits jusqu'au jeudi 15 octobre inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

- Travaux de jour -



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur Cimetière, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 16 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 16 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réfection de chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, dans le secteur de Bras Creux, travaux de réfection de chaussée jusqu'au vendredi 16 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, entre la RD57 et l’ouvrage de la Ravine Constantin, travaux de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 16 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h.



RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur Ravine Robert, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 16 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN2 - St Philippe - Travaux d'amélioration hydraulique

Sur la RN2 à St Philippe, dans le secteur Ravine Galet, travaux d'amélioration hydraulique jusqu'au vendredi 30 octobre. Alternat de 8h à 16h.



RN2 - Ste Rose/St Benoît - Travaux d'entretien

Sur la RN2 entre le Grand Brulé 2002 à Ste Rose et le giratoire des Plaines à St Benoît, travaux d'entretien des espaces verts jusqu'au vendredi 16 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 - St Benoît - Travaux d'aménagement

Sur la RN3 à St Benoît, entre la Confiance et Chemin Ceinture, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 16 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



- Restrictions permanentes -



RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoît, lieu-dit la Cabane, pour permettre la suite des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie, la route est totalement fermée jusqu'au courant du mois d'octobre. Une déviation est mise en place par les voiries communales et la RN2. Pour rappel, la circulation des piétons et cyclistes est possible sur une passerelle aménagée.



RD5 - St Paul / Route de la Grande Fontaine - Travaux de remise en l'état de l'ouvrage

Sur la RD5 Route de la Grande Fontaine à St Paul, dans le cadre des travaux de remise en état de l'ouvrage d'art, la circulation est interdite dans le sens montant entre la Chaussée Royale et le carrefour avec le chemin Tour des Roches jusqu’au jeudi 17 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN1A Chaussée Royale, la RD6 et le chemin Ravine Bernica.



RN7 - Le Port/St Paul - Travaux de fouille sous chaussée pour la pose d'un réseau HTA pour le compte de EDF.

Sur la RN7 au Port et à St Paul, pour permettre la suite des travaux de fouille sous chaussée, la circulation est interdite sur la voie de bus entre les giratoires Boulevard de la Marine et STEP de Cambaie dans le sens Nord/Sud en continu, de jour comme de nuit, jusqu'au vendredi 16 octobre aux alentours de 15h. Une déviation est mise en place par la section courante.



- Evénements hors chantiers -

RD400 - Le Tampon - Manifestation les Florilèges

Au Tampon, jusqu'au dimanche 18 octobre, manifestation « Les Florilèges - 42ème édition » se déroulera de la SIDR des 400 au parc Jean de Cambiaire, en passant par la médiathèque du centre-ville et la rue Hubert de Lisle. Au vu de l'affluence attendue, des perturbations seront à prévoir dans ce secteur, il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place sur le terrain.