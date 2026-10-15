Saint-Benoît : l'eau est de retour dans les robinets mais reste impropre à la consommation

Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, que les perturbations sur le réseau de distribution sont résolues et que l’installation qui était défectueuse a été remise en service. Des prélèvements d’eau sur le réseau ont été réalisées par les autorités sanitaire. Les résultats sont connus et sont conformes ce jeudi 15 octobre 2026. Si l'eau est revenue au robinet elle ne peut pas encore être déclarée potable sur certains secteurs. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La désinfection de l'eau distribuée est de nouveau garantie mais les restrictions habituelles en vigueur sur cette zone sont toujours de vigueur.

Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de faire bouillir l’eau trois minutes minimum.

Les secteurs concernés sont les suivants :

- Route des plaines

- Chemin Bras Fusil

- Rue David Moreau

- Chemin Bras Canot

- Cité Sarda Garriga

- Lotissement les Longanis

- Chemin de Beaufonds

- Résidence Alphée

- Rivière des Roches

- Centre-ville

- Bras Madeleine

- Rive Gauche

- Rive Droite

- Quartier Abondance

- Olympe

- Ilet Coco

- Chemin Prévoisy partie basse

- Chemin Cratère

- Route du Cratère

- Chemin Jacques Duclos

- Chemin Pinguet

- Et les voies adjacentes