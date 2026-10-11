Saint-Benoit : une eau impropre à la consommation distribuée dans plusieurs quartiers

La CISE recommande aux habitants de Saint-Benoit de ne plus consommer d'eau du robinet. Ce dimanche 11 octobre, une "installation de chloration" est à l'arrêt, comme l'explique un communiqué de presse, et la désinfection de l'eau n'est pas garantie. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, qu’une installation de chloration est actuellement à l’arrêt.

La désinfection de l'eau distribuée n'est actuellement plus garantie sur les secteurs alimentés par cette installation. Les secteurs concernés sont :

Route des plaines

Chemin Bras Fusil

Rue David Moreau

Chemin Bras Canot

Cité Sarda Garriga

Lotissement les Longanis

Chemin de Beaufonds

Résidence Alphée

Rivière des Roches

Centre-ville

Bras Madeleine

Rive Gauche

Rive Droite

Quartier Abondance

Olympe

Ilet Coco

Chemin Prévoisy partie basse

Chemin Cratère

Route du Cratère

Chemin Jacques Duclos

Chemin Pinguet

Et les voies adjacentes

Dans ces conditions, la qualité microbiologique de l'eau distribuée n’est plus garantie. Cette situation est susceptible de présenter un risque sanitaire pour les personnes consommant l'eau du robinet.

Aussi, il est demandé à l'ensemble des usagers concernés de ne pas consommer l'eau du robinet et de respecter les consignes suivantes jusqu'à nouvel ordre :

Utiliser exclusivement de l'eau embouteillée ou de l’eau préalablement bouillie pendant au moins trois minutes pour :

La boisson ;

La préparation des boissons chaudes ou froides ;

La préparation des biberons et des repas des nourrissons ;

Le lavage des fruits et légumes consommés crus ;

La préparation des aliments ne faisant pas l'objet d'une cuisson prolongée ;

Le brossage des dents ;

La fabrication des glaçons.

L'eau du robinet peut continuer à être utilisée pour :

La toilette et la douche (une vigilance particulière est toutefois recommandée pour les jeunes enfants afin d'éviter toute ingestion d'eau lors du bain).

Le lavage du linge ;

L'entretien des locaux ;

Les usages sanitaires.

Suivi de la situation :

La levée de ces mesures interviendra dès que le système de désinfection aura été rétabli et que les analyses auront confirmé la conformité de l'eau distribuée.

Les usagers sont invités à suivre attentivement les prochaines communications du service d'eau potable.