Saint-Denis : La Réunion célèbre la semaine du goût

À l’heure où les enjeux de transition alimentaire, de santé publique et de valorisation des filières locales sont au cœur des préoccupations réunionnaises, la semaine du goût débute ce lundi 12 octobre 2026 à La Réunion. Cette édition est placée sous le signe du plaisir, de la santé, du terroir et de l'éco-responsabilité. Cet événement met également à l'honneur l'artisanat, l'apprentissage et les métiers de l'agriculture (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'inuauguration a lieu ce lundi 12 octobre à 8 heures au campus des Métiers et de l'Artisanat (URMA) de Sainte-Clotilde.

Au programme de la matinée :

- 08h00 : Coupé du ruban & discours d'ouverture en présence des partenaires institutionnels (CMA, DAAF, Mairie de Saint-Leu, CRITT Réunion, Les Petits Débrouillards).

- 08h30 – 12h30 : Visite immersive au cœur des Ateliers du Goût (Boulangerie, Pâtisserie, Charcuterie) animés par les professeurs de technologie et les apprenants.

Animations pratiques : Menées par les filières Pâtisserie, Traiteur, Boulangerie et Charcuterie du Campus. Les artisans organisent des ateliers ouverts au public autour des produits péi. (Inscription obligatoire sur le site officiel de la Semaine du Goût : www.legout.com/professionnel/)

Après-midi - Finale du Concours du Flan Péi (Sainte-Clotilde) Organisée au Campus des Métiers en partenariat avec la Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers-Pâtissiers.

- 09h30 à 11h00 - Atelier Secrets du Fromage & Caves d'Affinage (Au Bon Fromage, L'Étang-Salé)

Lieu : 145 avenue Raymond Barre, 97427 L'Étang-Salé les Hauts aubonfromage.re

Atelier de découverte sur les secrets du fromage, visite des caves d'affinage et dégustation guidée, animé par Yann Bonfils (Artisan Fromager-Affineur).

Réservations & inscriptions : sur le site officiel de la Semaine du Goût.

Mardi 13 octobre

Lieu : Parc du 20 Décembre (105 & 8, rue du Général Lambert, Saint-Leu)

Accès : Entrée libre et directe sur place (sans inscription préalable).

Événement co-organisé avec la Ville de Saint-Leu dans le cadre de la Semaine Bleue 2026.

- "De la Terre à l'Assiette" – Animations par Les Petits Débrouillards (09h00 - 15h00)

○ Borne Manger-Bouger : Calcul des kilocalories dépensées selon l'activité physique.

○ Jeu Kissa i lé : Le jeu "Qui est-ce ?" revisité autour de l'agriculture péi.

○ Boutique CO2 : Sensibilisation ludique à l'empreinte carbone des aliments.

○ Plateau Alim & Blés Anciens : Promotion de la consommation locale et de la santé.

- Focus Senior & Santé – Ville de Saint-Leu & CRITT Réunion

○ Atelier d'exception : « De la poire de terre au sirop gourmand ».

○ Démonstration : Extraction en direct de sirop de Yacon (faible indice glycémique, riche en prébiotiques).

○ Dégustation : Créations sucrées péi (crêpes, gâteaux, sirops).

- Atelier Blés Anciens, Farines & Gourmandise Ocopain Boulanger-pâtissier-traiteur www.ocopain.com

○ Démonstrations pratiques et explications scientifiques sur les vertus des blés anciens.

○ Sensibilisation à l'empreinte carbone globale, de la farine péi jusqu'au consommateur.

○ Atelier spécial : Comment réaliser de délicieux cookies avec des farines anciennes.

Mercredi 14 octobre

Lieu : Plantation Amouremy (L'Étang-Salé) | 📌 Visite guidée sur réservation obligatoire :

Inscriptions sur le site officiel de la Semaine du Goût (www.legout.com/professionnel/)

- Immersion à la Plantation Amouremy

○ Visite d'exploitation : Rencontre avec Sébastien Cadet Vi-Tong (culture de fraises péi & légumes de saison).

○ Show Culinaire Ocopain : Dessert créatif réalisé en direct par la Cheffe Zoé

Jeudi 15 octobre

- Concours de la Galette : Organisé au Campus des Métiers de Sainte-Clotilde avec la Fédération des Boulangers.

Éveil Sensoriel au CHU Sud (PFME) : Atelier animé par Nancy Turbot (Orthophoniste) dédié à l'olfaction et à la gustation chez l'enfant.