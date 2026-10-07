Saint-Louis : pas de réception de cannes à l'usine du Gol après un incident technique

Les réceptions de cannes sont suspendues ce mercredi 7 et ce jeudi 8 octobre 2026 à la sucrerie du Gol de Saint-Louis. Selon un communiqué de Tereos, un corps étranger présent dans la canne a provoqué une casse nécessitant une importante intervention de maintenance (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La casse est survenue sur un shredder, un équipement qui permet l'éclatement des fibres des cannes avant extraction de leur jus.

L’intervention nécessite donc le remplacement du rotor de la machine.

Des réunions de suivi (CMU) sont prévues ce mercredi 7 octobre entre l'usinier et les agriculteurs pour évoquer la reprise de la réception des cannes, la date de reprise n'étant pas encore annoncée.

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