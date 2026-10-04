Saint-Pierre : un forum pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

La 12ème édition du forum des métiers de l’hôtellerie et de la restauration aura lieu le mardi 6 octobre 2026 de 8h30 à 12h à la Villa Delisle Saint-Pierre. 15 acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion seront aux côtés d’une dizaine d’entreprises de l’association Resto’Acteurs "pour rencontrer, renseigner et séduire les personnes intéressées par un emploi, une formation ou une reconversion dans nos métiers" notent les organisateurs (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisé par l’association Resto’Acteurs, France Travail, la Mission locale Sud et les organismes de formation et d’insertion, le forum vise un triple objectif.

Il s'agit de présenter les nombreux et parfois méconnus métiers présents dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que le large éventail de formations, d‘accompagnements et d’évolutions possibles.

Le deuxième objectif est de valoriser notre secteur d’activité en présentant des entreprises solidaires, engagées et innovantes, qui expérimentent de nombreux dispositifs axés sur l’emploi autour de l’inclusion, de la formation et de l’amélioration des conditions de travail

Le troisième objectif est de gfaciliter les prises de contact et les recrutements au travers d’un job dating permettant de rencontrer près de 300 demandeurs d’emploi.

"Levier économique majeur générant plus de 400 millions d’euros de recettes annuelles, le secteur du tourisme représente aujourd’hui environ 11.000 emplois directs à la Réunion" soulignent les organisateurs.

"Afin de mutualiser les actions et multiplier les offres d’emploi, ce sont une dizaine d’hôtels / restaurants majeurs de l’île, représentant près de 500 emplois directs et générant de nombreux emplois indirects, contribuant ainsi au développement économique de l’île et à la promotion de la destination, qui s’investissent dans cette opération" ajoutent-ils.

- Demandez le programme -

• Forum de présentation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des formations et dispositifs d’accompagnement en lien avec notre secteur d’activité.

• Visite immersive de plusieurs établissements de l’association Resto’Acteurs à Saint-Pierre, rencontres et échanges avec nos équipes.

• Job dating inversé, où ce sont les demandeurs d’emploi qui vont choisir d’aller à la rencontre de tel ou tel professionnel parmi les nombreux acteurs du secteur présents autour d’un parcours atypique, d’une expérience passionnante ou d’un témoignage personnel

• Sourcing et recrutement par les appétences

• Ateliers cuisine / Master class bar

• Challenges métiers

• Forum des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, mardi 6 octobre 2026 à la Villa Delisle 42, Bd Hubert Delisle Saint-Pierre.

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