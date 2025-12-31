Saint-Sylvestre : opérations de sensibilisation des automobilistes et tournée des services pour la préfecture

Chaque année la nuit de la Saint-Sylvestre est synonyme de festivités et de moments de convivialité, mais reste une période à haut risque sur les routes. Dans ce contexte de relâchement de la vigilance des usagers de la route, les forces se mobilisent ce mercredi 31 décembre 2025 afin de prévenir les risques et rappeler les règles essentielles de sécurité (Photo sly/www.imazpress.com)

La consommation d’alcool et de stupéfiants combinée à des comportements dangereux tels que les excès de vitesse, la fatigue ou l’usage du téléphone au volant reste l’une des principales causes d’accidents mortels pourtant évitables.

"La soirée du réveillon du 31 est une soirée de fête, et pour que la fête reste une fête jusqu'au bout il faut prendre quelques mesures de prudence", note Bernard Vincent-Lafoucrière, sous-préfet et directeur de cabinet. "Il faut s'organiser : soit on dort sur place, soit on passe ses clés à quelqu'un qui ne boit pas", rappelle-t-il.

"Ce soir, il y aura beaucoup de contrôles avec plus de 500 policiers et gendarmes mobilisés", prévient ce dernier.

Une vaste opération coordonnée de sensibilisation est donc menée ce mercredi sur l’ensemble du territoire. Des éthylotests sont distribués et des messages de prévention diffusés auprès des automobilistes.



Plusieurs points de contrôle et de sensibilisation ont été choisis par les autorités.



Le préfet de La Réunion Patrice Latron se rend par ailleurs auprès des services de secours d’urgence et de sécurité mobilisés pour cette nuit particulière afin de leur témoigner son soutien et remercier les équipes engagées au service de la population



Ces visites sont "l’occasion de saluer l’engagement quotidien des femmes et des hommes qui assurent la sécurité de nos concitoyens", note la préfecture.



À travers cette mobilisation exceptionnelle les autorités rappellent "l’importance de la responsabilité individuelle et collective, afin que les célébrations de la Saint-Sylvestre restent des moments de fête et non de drame".

www.imazpress.com / [email protected]