[Photos-Vidéos] Sainte-Marie : d'ici novembre, le parc de Bois Madame fermera de 21 heures à 6 heures

Ce mardi 13 octobre 2026, la maire de Sainte-Marie, Céline Sitouze, a annoncé que le parc de Bois Madame situé sur sa commune sera désormais fermé tous les soirs de 21 heures à 6 heures du matin à compter de début novembre. Une mesure prise après plusieurs faits de tapages nocturnes, de nuisances sonores et pour assurer la sécurité des habitants situés à proximité. Les travaux de fermeture seront menés par la Cinor (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À Sainte-Marie, ces nuisances sont dues "à un manque de civilité de certaines personnes", confie Gérald, un riverain qui réside à proximité depuis 1982. "Nous sommes embêtés jusqu'à 23 heures, minuit, on ne peut pas dormir, le week-end on ne peut pas se reposer et on ne peut même pas faire entendre raison aux personnes sur places", dénonce-t-il.

"Le pique-nique est devenu un concours de qui écoute la musique le plus fort", interpelle Gérald. "Il n'y a plus de vivre-ensemble."

Cet habitant accuse également les DJ et vendeurs "qui vendent sans aucune autorisation". Écoutez.

Thierry, un autre habitant du quartier des Cocotiers a dû même intervenir en mai dernier face aux nuisances. Il nous a envoyé une vidéo pour montrer ce qu'il entend le soir de chez lui. Regardez.

Il le dit : "j'ai prévenu les gendarmes pour leur faire comprendre que j'allais monter au créneau si la musique ne s'arrêtait pas et du coup ils sont venus sur place". Écoutez.

- La fermeture du parc de Bois Madame, un choix qui divise -

D'autres déplorent ce choix fait par la municipalité et dénoncent "un retrait de la liberté d'occuper le parc de Bois Madame", d'autant que des nuisances existent à proximité, avec l'aéroport Roland-Garros et le bruit fréquent des avions.

Pointés du doigt par les riverains - qui estiment que "le restaurant à l'entrée de Bois Madame n'a pas l'autorisation pour diffuser de la musique amplifiée le soir" - les propriétaires de cet établissement de Bois Madame sont montés au créneau lors de l'arrivée de la maire. Cette dernière n'a pas souhaité échanger avec eux et dit attendre un retour de la Cinor concernant l'AOT de l'établissement.

S'en est suivi un échange houleux avec les riverains.

Interrogée, la famille Kichenin, propriétaire du restaurant se défend de travailler sans respecter l'AOT (autorisation d'occupation temporaire). "Avant ici c'était un snack et quand il y a eu une offre mon père qui est le gérant m'a dit de répondre au marché", précise la co-gérante.

"J'ai voulu amener un concept ici", dit-elle, elle qui réside dans le sud de l'île où "c'est dynamique le soir, c'est accueillant".

Les restaurateurs assurent respecter l'AOT gérée par la Cinor et avoir demandé les autorisations pour faire les karaokés et soirées les vendredis et week-end. La co-gérante précise : "la musique s'arrête à 23 heures".

Un bureau d'études doit prochainement évaluer l'impact sonore généré par l'établissement.

- Un parc fermé pour assurer la sécurité de tous -

Face à ces nuisances répétées, la ville de Sainte-Marie, avec la Cinor, a donc fait le choix de fermer le parc de 21 heures à 6 heures du matin à compter de début novembre, lorsque l'ensemble des portails seront installés.

"En 14 mois il y a eu 81 interventions des forces de sécurité sur le site, 29 interventions pour tapages et nuisances sonores, 12 pour bagarres, 11 pour signalements de personnes suspectes, 9 pour incivilités, 8 pour ivresse publique, 6 pour rodéos motorisés, 3 pour signalements d'agressions sexuelles et 2 pour feux de poubelles", liste la maire, Céline Sitouze.

"On a une succession d'interventions et de faits sur ce parc et c'est très préoccupant", ajoute-t-elle.

"Je me dois, en tant que maire, prendre les décisions nécessaires." Écoutez.

Pour fermer le parc, des portails seront installés dans les prochains jours pour interdire l'accès de nuit aux accès motorisés. Des flyers seront également distribués aux familles pour qu'elles prennent conscience des horaires de fermeture et les raisons de cette décision. "On ne va pas interdire les sonos portatives mais elles doivent comprendre que la musique doit jouer à un niveau acceptable", dit Céline Sitouze.

Par la suite, l'ensemble du parc sera clôturé (à l'image du parc de la Trinité à Saint-Denis)

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