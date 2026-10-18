Salazie : fermeture préventive de la distribution en eau

Une nouvelle fermeture préventive de la distribution en eau devra être réalisée à Salazie à partir de ce dimanche 18 octobre à 20h jusqu’au lundi 19 octobre 2026 à 4h, informe la Cise dans un communiqué publié ce dimanche en milieu de journée. "Le retour de l’eau sera progressif après la réouverture du réseau, avec des délais variables selon les secteurs" ajoute la Cise (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Dans un contexte de sécheresse et de baisse des ressources en eau, le réservoir Mare à Vieille Place reste à un niveau insuffisant pour assurer une distribution continue, bien qu’une partie des réserves ait pu être reconstituée" explique la Cise.

Par ailleurs "en raison d’un incident technique, la qualité de l’eau sera également impactée" prévient la Cise.

Les abonnés doivent donc prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau jusqu’à nouvelle information de retour à la conformité.

L’eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Les secteurs concernés par ces restrictions sont les suivants :

- Mare à Vieille Place

- Mare à Citron

- Petit Sable

- Village

- Route de Bois de Pomme

- ​Mare à Goyave

- Fleur Jaune

- Plateau Wickers​

La Cise demande à ses abonnés de "réserver l’eau aux besoins essentiels, à reporter les usages non indispensables et à éviter le remplissage simultané des grandes citernes" cela dans un contexte de sécheresse

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