Santé : la caravane "Diabète, tous concernés" va parcourir La Réunion

Du 19 au 24 octobre 2026, une caravane "Diabète, tous concernés" va parcourir plusieurs communes de l'île. L'objectif affiché est de partir à la rencontre de la population pour informer, dépister et accompagner les Réunionnais autour de cette maladie comme le détaille le communiqué de presse de l'association Santé En Entreprise (SEE). (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les Régions ultramarines font partie des territoires les plus touchés par le diabète.

Selon les données du Baromètre de Santé publique France (publiées fin 2023), la prévalence du diabète chez les adultes de 18 à 85 ans dépasse les 11 % à 13 % dans les territoires ultramarins, contre environ 5,7 % dans l'Hexagone.

Le taux de personnes diagnostiquées et conscientes de leur maladie varie selon les territoires :

- La Réunion : 13,6 %

- Guadeloupe : 12,0 %

- Guyane : 11,6 %

- Martinique : 11,5 %

La forte prévalence du diabète de type 2 s’explique par les habitudes alimentaires et les modes de vie. Par ailleurs, le surpoids, l’obésité, une alimentation trop riche associés au manque d’activité, favorisent le développement de la maladie.

Le diabète en Outre-mer est souvent découvert à un stade avancé. D'où l'importance de se faire dépister avant l’apparition de complications (perte de vue, insuffisance rénale, amputations…).

- Un dépistage gratuit -

A l'occasion de la prochaine journée mondiale de lutte contre le Diabète (14 novembre), l'association Santé en Entreprise (SEE) organise en partenariat avec AG2R LA MONDIALE Prévoyance, Sodia et la Région Réunion une nouvelle édition de la Caravane « diabète, tous concernés » à la Réunion

Il s’agira concrètement de proposer à chaque étape un dépistage gratuit du diabète et de l’hypertension accompagné de conseils, notamment aux personnes à risque



En collaboration avec les communes suivantes :



- Lundi 19 octobre 2026 de 9 h 00 à 15 h 00 : Case Ravine Daniel situé au 2 chemin Ho Fo la Saline / SaintPaul

- Mardi 20 octobre 2026 de 9 h 00 à 15h 00 : Place de la Mairie, au Port

- Mercredi 21 octobre 2026 de 9 h 00 à 15 h 00 : Place du marché forain Beauséjour, Sainte-Marie

- Jeudi 22 octobre 2026 de 9 h 00 à 15 h 00 : Place de l'église /Mairie, à Salazie

- Vendredi 23 octobre 2026 de 9 h 00 à 15 h 00 : Place de l’Hôtel de Ville au Tampon

- Samedi 24 octobre 2026 de 9 h à 15 h 00 : Place de la Mairie à Saint Joseph