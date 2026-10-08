Santé : la couverture vaccinale s'améliore chez les femmes enceintes mais reste insuffisante chez les gramouns à La Réunion

Santé Publique France dresse le bilan, ce jeudi 8 octobre 2026, de la couverture vaccinale à La Réunion en 2025. L'Agence nationale de santé se concentre plus spécifiquement sur les femmes enceintes, les seniors et les personnes à risque. (Photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Chez les femmes enceintes, la vaccination est en forte hausse à La Réunion. Ainsi, en 2025, "plus de 61 % des femmes ayant accouché dans la région ont été vaccinées contre la coqueluche" selon Santé Publique France. Soit une hausse de +37 points depuis 2023.

Une dynamique qu'on peut aussi observer dans la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) puisque 35,1 % des femmes éligibles ont été vaccinées localement. Un chiffre en augmentation de 23,9 points par rapport à l'année précédente.

Chez les personnes âgées et les personnes à risque, en revanche, la couverture vaccinale n'est pas optimale. Ainsi, à La Réunion, "la vaccination contre la grippe des personnes de 65 et plus demeure insuffisante avec une couverture estimée à 24,7 %. Ce résultat, reste encore très inférieur à l’objectif cible de 75 % fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)".

Concernant les infections à pneumocoques, le chiffre de la vaccination est encore plus faible puisqu'il ne concerne que 13,7 % des personnes de 65 ans et plus. Contre le zona, seuls 1,1 % des gramouns ont été vaccinés en 2025.

- Les résidents des Ehpad ortement incités à se faire vacciner -

Santé Publique France insiste sur "l’impact direct des vaccins contre les maladies ciblées, mais aussi sur leurs bénéfices indirects liés à l’absence d’infection" auprès de ce public âgé, vulnérable.

Par ailleurs, les résidents et professionnels exerçant en Ehpad sont fortement incités à se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19. Localement, la protection vaccinale contre ces deux maladies reste "insuffisante" avec 62,6 % de ces personnes vaccinées en 2025. Un seuil jugé inférieur "au seuil de 75 % recommandé par l’OMS".

La couverture vaccinale contre le Covid-19 est encore plus réduite puisqu'elle ne concerne que 36,3 % des personnes. Chez le personnel des Ehpad, la vaccination contre la grippe "demeure insuffisante avec seulement 27 % de vaccinés".

Santé Publique France conclut son étude en rappelant que l'adhésion à la vaccination se "maintient à un niveau élevé dans la région, notamment chez les seniors avec 71,2 % des 65 à 79 ans se déclarant favorables à la vaccination en général".

À titre de comparaison, sur le plan national, 81 % des adultes de 65 à 79 ans se déclarent favorables à la vaccination en 2024.

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